100 % ارتفاع استثمارات قطاع الأدوية في الإمارات

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد

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حققت صناعة الأدوية في الدولة قفزة نوعية مع نهاية العام الماضي، حيث وصل عدد مصانع الأدوية إلى 24 مصنعاً بنسبة ارتفاع بلغت 100 % مقارنة مع عام 2012.

وارتفع عدد الأصناف التي تنتجها المصانع بالنسبة نفسها تقريباً، حيث وصل عدد الأصناف إلى 1715 صنفاً تشمل أدوية الأمراض المزمنة كافة وغيرها، ووصلت صادرات بعض الشركات التي تعمل في الدولة إلى الدول الأفريقية والأوروبية إلى نحو 90 % من منتجاتها.

وأكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن عدد مصانع الأدوية في الدولة سيصل إلى 30 مصنعاً بحلول عام 2030، مؤكداً أن التسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين من مختلف الجنسيات والإعفاءات الضريبية والبنية التحتية المتميزة والمتكاملة التي أنشأتها الدولة تضاهي أعتى الدول المتقدمة.

وأكد الدكتور أمين الأميري حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على توفير مختلف أصناف الأدوية لتمكين المرضى من الوصول إليها بيسر وبأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع.

لافتاً إلى أن عدد أصناف الأدوية المصنعة محلياً 1715 صنفاً، تشكل المنتجات الصيدلانية العدد الأكبر من هذه الأدوية بنسبة 44 %، وتليها المستلزمات الطبية بنسبة 27 % ثم منتجات البيع العام بنسبة 19% والأدوية البيولوجية بنسبة 6% فيما تشكل المنتجات العشبية 4 % من المنتجات الطبية الحاصلة على الموافقة التسويقية من الوزارة.

وحول تصنيف مصانع الأدوية أوضح الأميري: المصانع تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية منها 16 مصنعاً لصناعة الأدوية المبتكرة و8 مصانع لصناعة المعدات والمستلزمات الطبية.

مؤكداً أن الوزارة تسعى جاهدة لدعم وتطوير القطاع الدوائي في الدولة، مستندة في ذلك إلى تشجيع التعاون بين الشركات العالمية والمصانع المحلية ودعم الابتكار في الأبحاث والدراسات الدوائية وزيادة التنوع في الأصناف المصنعة محلياً من خلال صناعة اللقاحات والأدوية.

تنوع

وهناك تنوع في أصناف الأدوية المصنعة محلياً، ومنها على سبيل المثال أدوية السكري وأمراض القلب والضغط والشرايين والمضادات الحيوية وأدوية أمراض الجهاز الهضمي وعلاجات الاكتئاب والإنسولين وغيرها الكثير، ويتم تصنيع لقاح كوفيد محلياً بالتعاون مع مصنع «سينوفارم»، وشركة G42.

كما يتم تصنيع جهاز فحص كوفيد في الدولة، بالإضافة إلى صناعة الأدوية العشبية وعدد من الأدوية المبتكرة بالشراكة مع شركات الأدوية العالمية حيث تخطى عدد المنتجات المبتكرة المصنعة في الدولة 150 منتجاً.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة على مستوى الشرق الأوسط قامت بصناعة اللقاح الخاص بـ«كوفيد-19» وهذا إنجاز يكتب للدولة.

وأضاف، تتوزع الأدوية المصنعة محلياً بين المنتجات الصيدلانية التقليدية بنسبة 87 % ومنتجات البيع العام بنسبة 9 % والمستلزمات الطبية بنسبة 2 % والأدوية البيولوجية والمنتجات العشبية بنسبة 1% لكل منها، وتعمل الوزارة على تشجيع المصانع للتوسع وتصنيع المنتجات الدوائية.

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