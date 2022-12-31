10 آلاف عنصر و3651 دورية وآلية لتأمين احتفالات رأس السنة في دبي

المصدر: دبي - البيان - دبي- شيرين فاروق

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عقدت اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية في إمارة دبي، مؤتمراً صحافياً، في غرفة عمليات إعمار، للإعلان عن تفاصيل خطة الإجراءات الخاصة بتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2023، برئاسة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بالوكالة رئيس اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية في إمارة دبي بالنيابة.

وأحمد ثاني المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية، والعميد خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

ومشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبدر الصيري، مدير إدارة تنفيذي المرور في مؤسسة المرور والطرق التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وأحمد الغفلي، مدير إدارة الأمن في شركة نخيل، إضافة إلى أعضاء اللجنة، وعدد من المسؤولين والضباط.

وخلال المؤتمر أكد اللواء سيف مهير المزروعي، أن اللجنة أنهت استعداداتها بالتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات المعنية البالغ عددها 48 جهة.

ووضعت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوار، بقوة بشرية تبلغ 10 آلاف و597 عنصراً، و5800 رجل أمن، و1420 متطوعاً، و3651 من الدوريات والآليات، و45 زورقاً بحرياً، وذلك في مواقع الاحتفالات ومشاهدة العروض والألعاب النارية، والبالغ عددها 30 موقعاً في مختلف مناطق إمارة دبي، بما يتيح للجميع متابعة الفعاليات دون التكدس في مناطق بعينها.

وأكد اللواء المزروعي أهمية تكاتف الجميع لإنجاح هذه الفعاليات الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم حركة السير، وتخفيف الازدحامات المرورية عبر المراقبة الذكية للطرق باستخدام 10 آلاف كاميرا.

وعن طريق إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عبر خطة أمنية مشتركة وموحدة كل حسب اختصاصه، لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية، إضافة إلى تأمين حركة السير خلال رأس السنة الميلادية 2023.

خدمات

ودعا اللواء المزروعي أفراد الجمهور إلى التخطيط المبكر لحضور الفعاليات ما يمنح الجميع فرصة الاستمتاع في أجواء آمنة، والتعاون مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً للازدحامات، والتواصل مع شرطة دبي للبلاغات الطارئة والشكاوى، على الرقمين المجانيين 999 و901، أو التوجه لأقرب موقع لأفراد الشرطة.

موضحاً أنه سيتم توفير عدد من خيم الإمداد وسط مدينة دبي، وذلك لتقديم العديد من الخدمات والتي من بينها المفقودات والمعثورات، والإسعافات الأولية، والدعم اللوجستي، واستقبال وتقديم العون للأطفال التائهين.

مسارات الجمهور

وخلال المؤتمر، تم الإعلان عن المسارات المحددة لوصول الجمهور إلى منطقة برج خليفة من محطات المترو، عبر 3 مسارات، الأول من محطة برج خليفة، وسينقسم إلى قسمين، قسم خاص بالعائلات إلى منطقة متنزه الجزيرة ومنطقة خلف «البرج فيو»، فيما القسم الثاني سيكون للفئات الأخرى وسيتجه إلى «ساوث ريدج» وهي المنطقة المخصصة لمشاهدة الألعاب النارية.

وأما المسار الثاني فسيكون من محطة المركز المالي، حيث سيتم تخصيص قسم للعائلات المتجه إلى منطقة البوليفارد، فيما القسم الثاني للفئات الأخرى وحتى منطقة ساوث إيدج، وسيكون المسار الثالث للقادمين من محطة الخليج التجاري.

وأكد اللواء المزروعي أن اللجنة أعدت خطة متكاملة للجمهور الراغبين في الوصول إلى مناطق الألعاب النارية بعد نزولهم من محطات المترو، حيث سيتم فرز الفئات الأخرى عن العائلات ضمن مسارات محددة، إضافة إلى تحديد المخارج مخارج الطوارئ.

ونوه أنه سيتم إغلاق محطة برج خليفة وجسر المترو الواصل إلى دبي مول عند الساعة الـ 5 عصراً أو في حال زيادة الأعداد عن الطاقة الاستيعابية للمحطة.

مبيناً في الوقت ذاته أنه تم تحديد مناطق مسارات الجمهور داخل دبي مول. وبدوره تطرق أحمد المطروشي إلى استعدادات «إعمار» لاحتفالات رأس السنة الجديدة في برج خليفة، عبر عرضها السنوي الضخم الذي يشاهده مئات الآلاف ممن ينضمون إلى الاحتفالات السنوية ويتابعون العروض الضخمة لليزر والضوء والألعاب النارية في وسط مدينة دبي استقبالاً للعام 2023.

وأوضح أنه سيتم إغلاق بوليفارد الشيخ محمد بن راشد عند الساعة الـ 6 مساءً، وهو ما يستوجب على الزوار ممن لديهم حجوزات تشمل مواقف السيارات في أحد الفنادق أو المطاعم الوصول قبل الموعد المحدد.

مشيراً إلى توفير مواقف للسيارات في دبي مول إلى حين بلوغ الطاقة الاستيعابية القصوى، وأنه لن يتمكن الأفراد من الدخول إلى مواقف السيارات بعد إغلاق الطرق المحيطة بها.

ومن جانبه أكد العميد خبير علي حسن المطوع، استكمال جاهزية استعدادات الدفاع المدني بدبي لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2023، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني بدبي، قسمت مواقع الاحتفال إلى 3 قطاعات رئيسية هي: قطاع ديرة، وقطاع بر دبي، وقطاع جبل علي الواجهة البحرية.

حركة مرورية

ومن جهتها، أكدت هيئة الطرق والمواصلات ممثلة في بدر الصيري، أنه سيتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق التابع لهيئة الطرق والمواصلات.

والذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم، إلى جانب تواجد فرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لمتابعة وتنظيم الحركة المرورية وتنقل الزوار خلال ليلة رأس السنة في مختلف المناطق الحيوية في دبي، وتحديداً في منطقة برج خليفة.

وأشار الصيري إلى أنه بالتنسيق مع إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي وإعمار، ستتواجد فرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات في الميدان ومراكز التحكم كافة بما فيها غرفة تحكم إعمار ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية. وسيتم إغلاق شارع بوليفارد محمد بن راشد ابتداءً من الساعة 6:00 وذلك بعد امتلاء المواقف ضمن هذه المنطقة.

كما سيتم إغلاق كل من شارع المركز المالي السفلي من الساعة الـ 5 وشارع الصكوك الساعة 8:00 مساءً وسيبدأ إغلاق شارع الأصايل من شارع عود ميثاء باتجاه منطقة برج خليفة الساعة 4:00 مساءً، ليتم استخدامه كمسار لمركبات الطوارئ ولتخزين الحافلات.

وأما شارع المستقبل فسيكون الإغلاق على الجزء الواقع بين شارع زعبيل الثاني وشارع الميدان، وذلك تدريجياً ابتداءً من الساعة 4:00 مساءً وسيستمر الإغلاق حتى نهاية الفعالية. كما سيتم إغلاق محطة مترو «برج خليفة» في تمام الساعة 5:00 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً.

مواصلات عامة

وأشار الصيري إلى أنه سيتم تشغيل 210 حافلات لنقل الزوار من منطقة الحدث إلى خارج المنطقة وتحديداً إلى محطات المترو لتسهيل عملية الخروج، علماً أن هذه الحافلات ستكون مجانية للجمهور ضمن المسارات المحددة. وسيكون توزيعها على المناطق التالية:

شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى المركز التجاري لنقل الجمهور من أمام محطة مترو برج خليفة إلى نادي الوصل ومحطة مترو ماكس وسيتي سنتر ديرة.

شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبوظبي لنقل الجمهور من أمام محطة مترو برج خليفة إلى محطة مترو الصفا. شارع المركز المالي إلى «مواقف نادي الوصل، مواقف سيتي سنتر ديرة ومواقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب».

وشارع برج خليفة إلى محطة مترو سيتي سنتر ديرة. وأمام محطة مترو الخليج التجاري «على شارع الشيخ زايد» إلى محطة مترو سيتي سنتر ديرة.

وسيتم توفير مواقف خارج منطقة الحدث 1.500 موقف يمكن للجمهور استخدامها عند الانتقال من وإلى موقع الحدث من خلال تسيير حافلات المواصلات العامة التي ستتواجد لنقل الجمهور يوم الحدث من الساعة 3:00 مساءً، ممثلة في 1000 موقف في نادي الوصل، و500 موقف بمنطقة الجافلية عند الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وتم تحديد مواقع وقوف مركبات الأجرة في مواقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومواقف نادي الوصل، حيث سيتم نقل الجمهور من موقع الفعالية عن طريق الحافلات وقت المغادرة وإخلاء الموقع من الجمهور.

«مترو» و«ترام»

وأوضح الصيري أنه سوف يتم تشغيل الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي ابتداءً من الساعة 5:00 صباحاً يوم السبت 31 ديسمبر 2022، ليستمر عمل المترو بشكل متواصل لغاية الساعة 12 فجر يوم الاثنين الموافق 02 يناير 2023 ولمدة 42 ساعة.

كما سيتم تشغيل الترام من الساعة 6:00 صباح يوم السبت 31 ديسمبر 2022 وحتى الساعة 1:00 من فجر يوم الاثنين الموافق 02 ديسمبر 2023، وذلك حرصاً على تسهيل عملية وصول الجمهور إلى منطقة الحدث وعملية الخروج بعد انتهاء العروض. وسيتم توفير لوحات إرشادية للجمهور ضمن منطقة برج خليفة.

وذلك لتسهيل حركة المشاة للوصول إلى منطقة الحدث وتسهيل عملية الخروج ويتم مراقبة الإشارات الضوئية على شارع المركز المالي وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد، والتحكم بها لضمان انسيابية الحركة المرورية في ساعات الذروة المختلفة بالتنسيق مع غرفة عمليات إعمار.

كما سيتم استخدام الشاشات الذكية المتغيرة لتنبيه مستخدمي الطريق عند إجراء الإغلاقات المطلوبة وتوجيه الجمهور لاستخدام المواقع البديلة لمواقف المركبات.

ونوه الصيري إلى أنه سيتم إغلاق جسور المشاة على القناة المائية وكذلك المصاعد المساندة، وذلك حفاظاً على السلامة العامة للجمهور.

بالإضافة إلى إغلاق رصيف المشاة على جسر الشيخ زايد على القناة المائية، داعياً الجمهور إلى التعاون واتباع إرشادات أفراد هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي واستخدام الطرق البديلة، والاتصال برقم هيئة الطرق والمواصلات المجاني 8009090 في حال وجود أي استفسار.

ومن جهته، أعلن أحمد الغفلي، عن جاهزية «نخلة جميرا» لاستقبال العام الجديد بعروض احتفالية وعروض لألعاب نارية مميزة في «بالم ويست بيتش» و«كلوب فيستا ماري» و«ذي بوينت». ودعا الغفلي إلى استخدام حافلات النقل المجانية من «نخيل مول» إلى وجهة الواجهة البحرية.

والتي ستكون متوفرة من الساعة 8 مساءً حتى 3 بعد منتصف الليل، أو على استخدام خط «بالم مونوريل» للتنقل بسهولة إلى وجهات مختلفة في «نخلة جميرا»، والذي سيكون متوفراً لساعات إضافية من 9 صباحاً حتى 2 بعد منتصف الليل.

إسعاف

ومن جانبه، قال مشعل عبد الكريم جلفار: نعمل مع شركائنا الاستراتيجيين في لجنة تأمين الأحداث الدولية والمحلية، على تأمين فعاليات رأس السنة حسب القطاعات المقسمة بخطط استباقية وكوادر إسعافية محترفة، ووحدات متطورة ومتنوعة، لضمان الوصول في وقت قياسي للتعامل مع جميع الحالات. حيث خصصنا هذا العام 1200 كادر مؤهل، و287 مركبة متنوعة موزعة على 30 فعالية على مستوى 4 قطاعات،.

الدفاع المدني في دبي يؤكد جاهزية الفرق

أكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي جاهزية الدفاع المدني لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2023 في كافة مواقع الاحتفالات.

واعتماد الخطط التشغيلية وكافة الإجراءات بنسبة 100% للمساهمة في إخراج الاحتفال السنوي بما يليق بسمعة مدينة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات العالمية الكبرى لتحقيق أعلى مؤشرات الوقاية والسلامة والأمان لكافة الفئات من أفراد الجمهور، حيث تم اعتماد 30 موقعاً مختلفاً بمشاركة وإشراف 700 عنصر ومع توفير ما يزيد على 90 آلية متطورة.

وأشار الفريق المطروشي إلى أن الدفاع المدني بدبي يضطلع بدوره الاستراتيجي والأساسي كعضو في لجنة تأمين الفعاليات في الإمارة، في حماية الأرواح والممتلكات وتوفير الوقاية والسلامة للجميع دون تمييز ويشارك في تأمين كافة الفعاليات والأنشطة وفي جميع الأوقات والمناسبات التي تقام في الإمارة.

منوهاً إلى أنه وفق الخطة المقررة تم تقسيم مواقع الاحتفال إلى ثلاثة قطاعات رئيسية (قطاع ديرة وقطاع بر دبي، وقطاع جبل علي والواجهة البحرية ).

وبمشاركة قوة بشرية من الدفاع المدني قوامها أكثر من 700 عنصر من الضباط وضباط الصف والأفراد المنتشرين في مواقع الاحتفال والذين يمثلون نخبة من الوحدات والفرق التخصصية ذات الكفاءة المهنية العالية مع أكثر من 90 آلية حديثة ومتنوعة الاختصاصات.

ولفت الفريق المطروشي إلى أنه إضافة إلى ذلك تم التأكد من جاهزية الدعم اللوجستي من الفرق الجاهزة في حال حدوث أي طارئ في جميع مراكز الدفاع المدني بدبي البالغ عددها 22 مركزاً وفق توزيعها الجغرافي في الإمارة، إلى جانب عملياتها الرئيسية، لتغطية الأنشطة المصاحبة للاحتفالات في مختلف المواقع.

وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية، التي تهدف لتطبيق أفضل الممارسات لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية وتحقق أعلى مؤشرات السعادة والرضا لأفراد الجمهور والتعبير عن الصورة المشرقة لدولتنا بشكل عام وعن إمارة دبي بشكل خاص، وهي فرصة للتعبير عن مدى قدرة دولتنا على استضافة وتنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج المختلفة مهما كان حجمها وفي مختلف الظروف.

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