شرطة أبوظبي تعزز وعي مستخدمي الدراجات الترفيهية بإرشادات السلامة

المصدر: أبوظبي-البيان

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نفذت شرطة أبوظبي مبادرة توعوية ميدانية لمستخدمي الدراجات الترفيهية ضمن حملة «شتاؤنا آمن وممتع» وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني وبمشاركة مديرية المرور والدوريات وإدارة الدوريات الخاصة وقسم شؤون الشرطة المجتمعية بالعين ( أعضاء كلنا شرطة ) وشركة ساعد للأنظمة المرورية.

وتأتي المبادرة ضمن جهودها الرامية إلى توفير السلامة وحماية الشباب والمراهقين من مخاطر استخدامها بدون معدات الحماية الشخصية وحمايتهم من مخاطر الحوادث المرورية.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة أن المبادرة ركزت على تعزيز التوعية الوقائية للشباب والنشء وحثهم على الالتزام بإجراءات السلامة خلال فصل الشتاء والتقيد بالقوانين والأنظمة التي وضعت من أجل سلامتهم وسلامة الجميع،وحث على ضرورة تعاون الأسر والشباب والجمهور عموماً مع أهداف حملة «شتاؤنا آمن وممتع» والتي تركز على تعزيز الأمن والأمان والإيجابية في المناطق البرية والمحافظة على سلامة الجمهور.

وأشار العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة مرور العين إلى اهتمام شرطة أبوظبي بنشر الثقافة المرورية من مخاطر قيادة الدراجات النارية والوصول لأكبر فئة مستهدفة من الجمهور لتعزيز الأمن والأمان والسلامة والتقليل من الحوادث للمحافظة على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وتضمنت الحملة توزيع بروشورات رقمية توعوية حول مخاطر استخدام الدراجات النارية بتهور أو القيام بأعمال استعراضية التي قد تتسبب بإزعاج الآخرين،وتقديم النصح والإرشاد بضرورة ارتداء الخوذة لحماية الرأس، والملابس المخصصة والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات، إلى جانب توعية أولياء الأمور بحث أبنائهم على القيادة الآمنة وضرورة التقيد بشروط السلامة العامة للحد من وقوع الحوادث كما شاركت دورية السعادة بتقديم الهدايا الجمهور لتعزيز الإيجابية بالالتزام بقوانين وأنظمة المرور.

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