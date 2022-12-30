فحص 150 عينة عسل مجاناً في «مهرجان حتا للعسل» خلال 3 أيام

المصدر: دبي- وائل نعيم

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وفرت بلدية دبي منصة مختبر دبي المركزي كخدمة فحص فورية لعينات العسل في «مهرجان حتا للعسل»، للعارضين والزوار، وبلغ عدد العينات التي تم فحصها خلال 3 أيام من انطلاق المهرجان 150 عينة من العسل المعروض، خلال دورته الـ 7 التي انطلقت في 27 الجاري وتستمر فعالياته على مدار 7 أيام.

وقال محمد كرم مدير قسم مختبرات التحليل الكيميائي في بلدية دبي:

نستخدم أحدث التقنيات والأجهزة الكيميائية التحليلية، في إطار حرص بلدية دبي على ضمان جودة المنتجات المتداولة في المهرجان، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الإماراتية المعتمدة.

ويقدم مختبر دبي المركزي مجموعة من فحوص العسل بما يشمل فحص نسبة السكريات الكلية، والجلوكوز، والفركتوز، وهيدروكسي ميثيل فورفورال (HMF)، والإنزيمات، والرطوبة والحموضة.

وأكد النحال علي المقبالي أنه أنتج أكثر من طن و200 كيلو غرام من العسل لعام 2022 من موسم السدر من 120 خلية.

وبدوره قال النحال سالم الشريف إنه باع 700 كيلو غرام في إحدى دورات المهرجان في الأعوام السابقة، وذكر النحال راشد البدواوي أنه تم إنتاج هذا العام أكثر من نصف طن للعسل من زهرة الزعتر الجب.

ويعتبر النحال محمد الريامي صاحب أكبر خلية نحل بري في مهرجان حتا للعسل تزن ما يقارب 8 كيلو جرامات.

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