«الموارد البشرية والتوطين» تكرّم شخصاً حافظ على سلامة مرتادي أحد الطرق

المصدر: البيان

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كرَّمت وزارة الموارد البشرية والتوطين شخصاً أسهم في الحفاظ على سلامة السائقين ومرتادي أحد الطرق.

وأوضحت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنها تابعت مقطع فيديو ظهر فيه عبد العزيز عبد الحميد وهو يضع من تلقاء نفسه حواجز حفاظاً على سلامة السائقين ومرتادي أحد الطرق في الشارقة.

ونوَّهت بأنها استضافت عبد العزيز، ووجهت إليه شكرها العميق على هذه البادرة المجتمعية النبيلة.

وقال خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، الذي استقبل عبد العزيز في مقرّ الوزارة اليوم: «نثمّن ونقدّر مثل هذه اللفتات الإنسانية التي تعكس الأخلاق السامية والرفيعة لأصحابها، ونقول لعبد العزيز إن كلمات الشكر لن توفيه حقه».

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