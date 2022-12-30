الإمارات للفلك تستعرض أبرز الاحداث الفلكية في 2023

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن أبرز الأحداث الفلكية خلال العام المقبل 2023 بالنسبة للأوضاع الفصلية الشمسية وبداية الفصول فلكيا هو الاعتدال الشمسي الربيعي في 21 مارس والانقلاب الشمسي الصيفي في 21 يونيو ثم الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر وأخيرا الانقلاب الشمسي في 22 ديسمبر.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / أنه فيما يتعلق الخسوف القمري والكسوف الشمسي ستشهد منطقة جنوب شرق آسيا في 20 ابريل كسوفا شمسيا هجينا، وفي يوم 5 مايو خسوف قمري شبة ظل وسيشاهد في الإمارات، وفي 14 اكتوبر ستشهد القارة الأمريكية كسوفا شمسيا حلقيا، كما ستشهد الإمارات في 28 من أكتوبر رؤية خسوفا قمريا جزئيا بنسبة 12 %.

وأشار الجروان إلى أبرز غرر الأشهر القمرية فلكيا وهي غرة رمضان في 23 مارس وغرة شوال في 21 ابريل " عيد الفطر المبارك " وغرة ذي الحجة في 19 يونيو وعليه فان عيد الأضحى المبارك سيوافق 28 من يونيو وأخيرا غرة محرم في 19 يوليو “ رأس السنة الهجرية 1445 ”.

ولفت إلى انه في 31 من أغسطس سيشهد العالم ظاهرة القمر العملاق أو بدر الحضيض وفيما يتعلق بذروة زخات الشهب الرئيسية قال الجروان إن 3 و 4 من يناير سنشهد الشهب الرباعيات وفي 22 و 23 من ابريل الشهب اللوريات و في 12 و 13 من أغسطس الشهب البرشاويات و في 21 و 22 من أكتوبر الشهب الجباريات و في 17 و 18 من نوفمبر الشهب الأسديات وأخير في 14 و 15 من ديسمبر الشهب التوأميات .

وأوضح الجروان أن من أبرز النجوم المتألقة والمجموعات النجمية المميزة التي ستشهدها الأمسيات و بداية الليل فوق الأفق الشرقي بالدولة ستكون نجوم الشتاء في مطلع يناير "الجوزاء و التوأمين والثريا وسهيل والعيوق والشعري اليمانية والشعري الشامية" في مطلع ابريل هناك نجوم الربيع " الدب الأكبر ( بنات نعش ) و الأسد و العذراء و السماك الرامح و السماك الأعزل و المليك و في مطلع يوليو سنشهد نجوم الصيف " العقرب و المثلث الصيفي و الرامي و ذنب و النسر الواقع و النسر الطائر إلى جانب الحثان المجنح ( مربع الدلو ) و ذات الكرسي ( الناقة ) و الحوت و الحمل و الرشا و الشرطان و الضفدع الأول أو فم الحوت الجنوبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز