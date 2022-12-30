«زايد العليا» تشارك في احتفالية «قادرون باختلاف» في مصر

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت النسخة الرابعة، من احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات التي أقيمت أول من أمس في القاهرة برعاية وحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشاركة متميزة من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بوفد برئاسة عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة، كأول وفد عربي يتم دعوته للمشاركة في الاحتفال الذي تنظمه سنوياً وزارة الشباب والرياضة المصرية ممثلة في مكتب ذوي القدرات والهمم بالوزارة احتفالاً بأصحاب الهمم ومنجزاتهم.

وتهدف الاحتفالية لدعم تلك الفئة وضمان حقوقهم، وزيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.

جولة

وقدم عبد الله الحميدان للرئيس المصري خلال تفقده المعرض المصاحب للاحتفالية نبذة مختصرة عن مشروعات المؤسسة ومبادراتها الإنسانية لاسيما بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية في برنامج «جسور الأمل» الذي تُقدِّمه بدعم «القابضة» (ADQ)، لنقل الخبرة وتجربة البرنامج لدعم أُسر أصحاب الهِمم في مختلف ربوع مصر من خلال برامج الإرشاد الأُسري.

وتطوير 58 مركزاً للتخاطب في قرى مصرية عدة توفر من خلالها خدمات متكاملة لدعم وتمكين أصحاب الهمم من مختلف القدرات الخاصة بالمجان، إضافة إلى التعاون في مجالات الرياضة والثقافة والتأهيل بجانب منح الفرصة للطلاب للاندماج في فعاليات وأنشطة دولية، والاطلاع على المواهب والابتكارات من مختلف بلاد العالم.

تأهيل

وكشف الأمين العام خلال اللقاء عن إنجاز مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع وزارة الشباب المصرية لمشروع إعادة تأهيل 58 مركزاً في 27 محافظة مصرية خلال مدة زمنية قياسية لم تتجاوز العام والنصف بعد أن كان مقرراً الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات بفضل الدعم والمساندة من جميع أجهزة الدولة المصرية.

وأعرب الحميدان عن بالغ سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مقدماً الشكر له على ما يقدمه من دعم ومساندة ورعاية لأصحاب الهمم في جمهورية مصر العربية، وما تقدمة الحكومة المصرية من مساعدة ودعم لإنجاز برامج ومشروعات مؤسسة زايد العليا في مصر من خلال وزارة الشباب والرياضة المصرية.

مشيداً بجهود الوزارة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب المصري وبتبادل الزيارات بين مسؤولي الجانبين، والتعاون المشترك في عدة مجالات والأنشطة كافة التي من شأنها الإسهام في خدمة أصحاب الِهمم لتأهيلهم في الاندماج بمجتمعاتهم ليصبحوا قوى عاملة منتجة ومشاركة في بناء المجتمع.

جهود

وجاءت مشاركة عدد من أصحاب الهمم من منتسبي مؤسسة زايد العليا بصورة مشرفة، وضمت مريم حمدان سميدع، وشما علي المنصوري، وزايد الزعابي، حيث شاركت الطفلة مريم حمدان بإلقاء كلمة ضمن فقرات الاحتفال، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة، موجهة الشكر إلى الرئيس المصري على دعوتهم للمشاركة في حفل «قادرون باختلاف»، فيما رحب الرئيس المصري بمشاركة أصحاب الهمم من دولة الإمارات في الحفل.

كما شارك الطالب زايد الزعابي في فقرة «مدرسة قادرون» بالعزف على البيانو في فقرة غنائية للطلاب، أما الطالبة شما علي المنصوري فكانت برفقة الأمين العام للمؤسسة خلال تقديم الشرح للرئيس المصري في المعرض المصاحب عن برنامج الشراكة.

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