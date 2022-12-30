«صحة»: التبرع بالدم في أبوظبي.. ساعات تطوع معتمدة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «خدمات بنك الدم أبوظبي»، إحدى الخدمات الاستراتيجية التابعة لدائرة الصحة في أبوظبي، والتي تديرها شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحّة»، أنه أصبح بإمكان المتبرعين بالدم الحصول على ساعات تطوعية معتمدة من خلال منصة «متطوعين. إمارات».



ويأتي ذلك من خلال برنامج أطلقته «خدمات بنك الدم» بالتعاون مع منصة «متطوعين. إمارات» بهدف تشجيع أفراد المجتمع على التبرع بالدم واستقطاب فئات وشرائح أوسع وخاصة فئة الشباب، حيث سيتم من خلال المنصة الإعلان عن الفرص والحملات التطوعية، فضلاً عن تزويد المتبرعين بالدم بساعات وشهادات تطوعية معتمدة. وسيتم احتساب ساعات تطوعية للمتبرعين بالدم بناء على نوع التبرع بالدم، حيث سيتم احتساب ساعتين للتبرع بالدم و3 ساعات للتبرع بالصفائح الدموية، ويمكن لطلبة الجامعات الاستفادة من المبادرة لإتمام الساعات التطوعية اللازمة للتخرج.



وقال الدكتور صالح فارس آل علي، المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ في دائرة الصحة في أبوظبي: يمثل التبرع بالدم وضمان توافر وحدات الدم بشكل منتظم أهمية استراتيجية بالغة لاستدامة كفاءة خدمات الرعاية الصحية ضمن أي منظومة صحية حول العالم، حيث نحرص في دائرة الصحة في أبوظبي على تحقيق موازنة بين التبرع بالدم والحاجة له في الإمارة، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه صحة وسلامة أفراد المجتمع والتزامنا بضمان جاهزية الإمارة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية للتعامل مع حالات الطوارئ الصحية. ويتضمن ذلك مواصلة العمل مع شركائنا في القطاع الصحي بهدف رفع الوعي بالتبرع بالدم بصفته عملاً خيراً يسهم في إنقاذ حياة الكثيرين من حولنا.



حياة



وبدورها قالت الدكتورة هدى خلفان الشامسي، مدير خدمات بنك الدم أبوظبي: سيخدم هذا البرنامج بشكل كبير برامج خدمات بنك الدم أبوظبي، من خلال استقطاب المتبرعين بالدم طواعية، حيث نسعى دائماً لتطوير برامجنا ومشاريعنا لمواكبة التطورات التي تساعدنا على تأمين الدم بكميات منتظمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، مؤكدين أن المتبرع بالدم بإمكانه إحداث فارق من خلال منح شخص آخر فرصة أخرى للحياة.



وتعمل منصة «متطوعين. إمارات»، المنصة الذكية الأولى من نوعها والأكبر على مستوى الدولة، كمنصة شاملة وتفاعلية لتطوير وتنظيم الجهود التطوعية في الدولة. وتهدف المنصة إلى توسيع نطاق العمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تسهيل عملية التطوع، ولتمكين المتطوعين من التسجيل في حملات التبرع بالدم، سيتم نشر جميع التفاصيل بما في ذلك المكان والوقت والتاريخ على المنصة. وبعد ذلك سيتم احتساب ساعات تطوعية للمتبرع بالدم المسجل في المنصة.



بالأرقام



وبحسب إحصاءات «خدمات بنك الدم» بلغ عدد المتبرعين في العام 2022 في إمارة أبوظبي حوالي 53,948 متبرعاً، فيما وصل إجمالي عدد المتبرعين خلال الأعوام الـ5 الماضية قرابة 247,801 متبرع أسهموا في تحسين وإنقاذ حياة العديد من المرضى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز