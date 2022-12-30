بحيرات صحراء دبي وجهة سياحية فريدة

المصدر: دبي - بشار باغ

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تبرز بحيرات دبي المترامية بين كثبان الصحراء كواحات وارفة تحوي جمال طبيعة دبي وكنزها الخفي، فهي تلهم مخيلة الزوار وتبث فيهم السكون والاسترخاء في أحضان الطبيعة بعيداً عن صخب المدينة.

وتشكل بحيرات القدرة إحدى وجهات دبي الطبيعية البارزة بما تتضمنه من مناظر خلابة تجسد جمال وروعة الحياة البرية. وتجذب البحيرات الرواد والعائلات لقضاء أمتع الأوقات في أحضان الطبيعة وما تزخر به من هدوء وسكون، وتوفر للزوار مجموعة الفعاليات والأنشطة الاستمتاع بالطبيعة والحياة البرية، ومشاهدة الطيور، والتخييم، والنزهات، والشواء والرياضات المختلفة مثل ركوب الدراجات الهوائية أو الجري لمسافات طويلة.

وتمتد بحيرات القدرة في شكل سلسلة من البحيرات الصناعية على طول صحراء سيح السلم، وتبعد حوال 55 كم بالسيارة من مركز مدينة دبي على طريق القدرة – D63، ويمكن الوصول إليها بسهولة من دون الحاجة إلى سيارات الدفع الرباعي.

وفي هذا الجزء من دبي، يُحتمل أن يلقي الزائر نظرة خاطفة على الحياة البرية في موائلها الطبيعية، بدءاً من ثعالب الصحراء، أو المها، أو واحد من 170 نوعاً من الطيور التي تحيط بالبحيرات. يُعدّ بعضٌ من هذه الطيور المحلية من الأنواع المهددة بالانقراض، مثل الصقر محدب المنقار، والحبارى الآسيوية. وبالطبع، تتوفر جولات لمراقبة الطيور أو جولات عامة في الصحراء وحول البحيرات.

وإضافة إلى 170 نوعاً من الطيور، تضم البحيرات 73 نوعاً من النباتات، و26 نوعاً من الزواحف، و12 نوعاً من الثدييات، إلى جانب عدد كبير من أنواع الحشرات واللافقاريات الأخرى.

ويمكن تناول الطعام على ضفاف البحيرات في الهواء الطلق مع العائلة والأصدقاء، ويمكن أيضاً التخييم هناك ليلاً.

مناظر آسرة

وتقع القدرة ضمن محمية المرموم الصحراوية للحفاظ على البيئة، وهي مناسبة بشكل جيد لقضاء يوم بعيداً عن حياة المدينة أو للتخييم في الليل. بالقرب من بحيراتها يوجد مسار لركوب الدراجات الهوائية يبلغ طوله 86 كم، قد يجذب أيضاً هواة الجري لمسافات طويلة، ويستخدم هذا المسار نوادي الدرّاجين والرياضيين العالميين وراكبي الدراجات الذين يزورون دبي بغرض الترفيه وممارسة هوايتهم، بينما يستمتعون بمناظر رائعة.

ويمكن استئجار دراجة هوائية من متجر «تريك» للدراجات، الذي يقع عند نهاية طريق القدرة، كما يمكن اجتياز جزء من المسار بالسيارات، لكنّ الجزء الأكبر منه مخصّص للدراجات فقط، وقد تم تجهيز محطات استراحة عند المسار بالمقاعد والمساحات المظلّلة.

إضافة إلى ذلك، تمثل القدرة مكاناً للاستمتاع بالطبيعة والمناظر الآسرة، وهي موطن لغزال الجبل (غازيلا غازيلا)، وغزال نحيل القرون (غازيلا لابتوكيروس)، والمها العربي (أوريكس لوكوريكس)، وغيرها من الثدييات.

وفي ما يتعلق بمشاهدة الطيور، شوهد على سبيل المثال طائر العوسق الشائع (فالكو تينوكولوس)، والقطقاط الأحمر اللغد (فانيلوس إنديكوس)، ومالك الحزين الرمادي (أرديا سينيريا)، وغيرها الكثير من أنواع الطيور الأخرى.

بحيرة الحب

وهناك أيضاً بحيرة إكسبو دبي، وهي بحيرة اصطناعية صممت على شكل شعار إكسبو 2020، وتوفر العديد من الأنشطة والمناظر الخلابة المحيطة بها من الأشجار والنوافير والشلالات في قلب الصحراء.

كما يمكن للزوار الاستمتاع مع الحيوانات البرية إلى جانب مشاهدة غروب الشمس، فضلاً عن توفير بحيرة إكسبو 2020 مواقف خاصة للسيارات ولوحات إرشادية في أرجاء مختلفة من موقع البحيرة وحمامات عامة للزوار أيضاً.

ويمكن لمحبي الطبيعة اختبار جمال الطبيعة في بحيرة الحب والاستمتاع بالمناظر والأصوات الطبيعية المحيطة، ويتألف هذا الموقع الشهير من بحيرتين كبيرتين متصلتين على شكل قلبين.

ويمكن للزوّار القيام بنزهة أو حفلة شواء في المناطق المخصصة لذلك، والاستمتاع بالطبيعة الخضراء والحياة البرية.

يتوفر أيضاً مضمار للجري في الواحة، كما تقع بحيرة الحب على مقربة من مسار القدرة للدرّاجات الهوائية.

ويتمكن الزوار من مشاهدة منظر غروب الشمس الرائع وسط مجسّمات على شكل قلوب وأشجار تظهر على شكل كلمة «حبّ» بالإنجليزية عند النظر إليها من السماء.

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