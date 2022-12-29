«طرق دبي» تعلن مواعيد خدماتها خلال ليلة وعطلة رأس السنة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد عمل كافة خدماتها خلال ليلة وعطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2023.

وتشمل خدمات الهيئة مراكز مزوّدي الخدمة «الفحص الفني»، مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، مترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومدارس ومعاهد تعليم قيادة السيارات، وفحص وتسجيل المركبات.

وستكون مراكز مزودي الخدمة «الفحص الفني» مغلقة يوم الأحد 1 يناير 2023 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 2 يناير 2023. وستكون جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة الطرق والمواصلات مغلقة يوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 2 يناير 2023. وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول والمنارة وديرة والبرشاء والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستكون جميع المواقف العامة مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق يوم الأحد 1 يناير 2023 على أن يستأنف تطبيق التعرفة بتاريخ 2 يناير 2023.

وستكون ساعات تشغيل مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر: «السبت 31 ديسمبر 2022» من الساعة 5:00 صباحاً – 11:59 مساءً. و«الأحد 1 يناير 2023» من الساعة 12:00 منتصف الليل – 11:59 مساءً.

وسيعمل الترام «السبت 31 ديسمبر 2022» من الساعة 6:00 صباحاً – 11:59 مساءً. و«الأحد 1 يناير 2023» من الساعة 12:00 منتصف الليل – 1:00 صباح اليوم التالي.

وستكون مواعيد عمل الحافلات «الأحد 1 يناير 2023» من الساعة 6:00 صباحاً – 1:00 صباح اليوم التالي. وستقدّم محطات الحافلات المغذية للمترو خدماتها تزامناً مع ساعات تشغيل ورحلات المترو.

وأما خطوط الحافلات عبر المدن التي تعمل حالياً فهي: E16 من السبخة إلى حتّا، E100 من الغبيبة إلى أبوظبي، E101 من ابن بطوطة إلى أبوظبي، E102 من ابن بطوطة إلى المصفّح، E201 من الغبيبة إلى العين، E303 من محطة الاتحاد إلى الجبيل في الشارقة، E306 من الغبيبة إلى الجبيل في الشارقة، E307 من سيتي سنتر ديرة إلى الجبيل في الشارقة، E307A من أبوهيل إلى الجبيل في الشارقة، E315 من محطة اتصالات إلى مويلح في الشارقة، E400 من محطة الاتحاد إلى عجمان، E411 من محطة اتصالات إلى عجمان وE700 من محطة الاتحاد إلى الفجيرة.

وستكون مواعيد عمل وسائل النقل البحري «العبرات»، السبت، 31 ديسمبر 2022: سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) 10:00 صباحاً – 8:00 مساءً، الفهيدي - السبخة (CR4) 10:00 صباحاً – 8:00 مساءً، الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5) 10:00 صباحاً – 8:00 مساءً، بني ياس - السيف (CR6) 10:00 صباحاً – 8:00 مساءً، سوق دبي القديم - الفهيدي - السيف (CR7) 3:10 عصراً – 7:30 مساءً، دبي فستيفال سيتي – ميناء خور دبي (CR9) 04:00 عصراً – 8:00 مساءً، سوق المرفأ – سوق دبي القديم (CR12) 04:20 عصراً – 10:50 مساءً، سوق المرفأ – سوق ديرة القديم (CR13) 04:05 عصراً – 10:35 مساء، الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) 08:00 صباحاً – 8:00 مساءً و12:35 بعد منتصف الليل – 2:00 صباحاً، رحلات سياحية من محطة شارع الشيخ زايد (TR6) لا يوجد، BM1 مرسى دبي

مارينا بروميناد - مارينا مول - مارينا ووك – مارينا تيراس مارينا مول - مارينا ووك 11:00 صباحاً – 8:00 مساءً، مارينا بروميناد - مارينا مول 1:55 مساءً – 8:00 مساءً، مارينا تيراس - مارينا ووك 2:00 ظهراً – 8:00 مساءً، جولة كاملة 4:50 مساءً – 8:00 مساءً.

الأحد، 1 يناير 2023: سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) 11:00 صباحاً – 11:35 مساءً، الفهيدي - السبخة (CR4) 11:00 صباحاً – 11:55 مساء،، الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5) 11:00 صباحاً – 11:55 مساءً، بني ياس - السيف (CR6) 11:00 صباحاً – 12:20 صباح اليوم التالي، سوق دبي القديم - الفهيدي - السيف (CR7) 3:10 عصراً – 11:05 مساءً، دبي فستيفال سيتي – ميناء خور دبي (CR9) 04:00 عصراً – 11:35 مساءً، سوق المرفأ – سوق دبي القديم (CR12) 04:20 عصراً – 10:50 مساءً، سوق المرفأ – سوق ديرة القديم (CR13) 04:05 عصراً – 10:35 مساء.

الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) 11:00 صباحاً – 11:50 مساءً، رحلات سياحية من محطة شارع الشيخ زايد (TR6) 4:00 عصراً - 11:00 مساءً، (BM1) مرسى دبي مارينا بروميناد - مارينا مول - مارينا ووك – مارينا تيراس مارينا مول -مارينا ووك 12:00 مساءً – 11:40 مساءً، مارينا بروميناد - مارينا مول 1:55 مساءً – 10:40 مساءً، مارينا تيراس - مارينا ووك 2:00 مساءً – 10:45 مساءً، جولة كاملة 4:50 مساءً – 10:20 مساءً.

فيري دبي، «السبت 31 ديسمبر 2022»: الغبيبة – مارينا مول (FR1) (أو بالعكس) 1:00 ظهراً، قناة دبي المائية – الغبيبة 2:20 ظهراً، قناة دبي المائية – مارينا مول 1:50 ظهراً، بلوواترز – الغبيبة 1:20 ظهراً، بلوواترز – مارينا مول 2:50 ظهراً، الرحلات السياحية من الغبيبة (FR3) لا يوجد، الرحلات السياحية من مارينا مول11:30 صباحاً و 4:30 مساءً رحلتين فقط (FR4)، سوق المرفأ – الغبيبة (CR10)06:15 مساءً – 09:45 مساءً.

الأحد 1 يناير 2023: الغبيبة – مارينا مول (FR1) (أو بالعكس)

1:00 ظهراً و 6:00 مساءً، قناة دبي المائية – الغبيبة 2:20 ظهراً و 7:20 مساءً، قناة دبي المائية – مارينا مول 1:50 ظهراً و 6:50 مساءً، بلوواترز – الغبيبة.

1:20 ظهراً و 6:20 مساءً، بلوواترز – مارينا مول

2:50 ظهراً و 7:50 مساءً، الرحلات السياحية من الغبيبة (FR3)

4:30 مساءً رحلة واحدة فقط، الرحلات السياحية من مارينا مول (FR4) 4:30 مساءً رحلة واحدة فقط، سوق المرفأ – الغبيبة (CR10)06:15 مساءً – 09:45 مساءً.

التاكسي المائي السبت 31 ديسمبر 2022: مارينا مول – بلوواترز (BM3) 4:15 عصراً – 8:00 مساءً، حسب الطلب 3:00 مساءً – 11:00 مساءً. يتوجب على المتعامل الحجز بشكل مسبق. الأحد 1 يناير 2023: مارينا مول – بلوواترز (BM3) 4:15 عصراً – 11:45 مساءً. حسب الطلب 3:00 مساءً – 11:00 مساءً. ويتوجب على المتعامل الحجز بشكل مسبق.

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