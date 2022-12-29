شرطة دبي تكرّم ضابطاً لعطائه أكثر من 30 عاماً

المصدر: دبي - البيان

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كرّم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، العميد متقاعد عبدالله حسن، تقديراً لعطائه المثمر لأكثر من 30 عاماً، وتميزه الوظيفي، وخدمته المخلصة والطويلة في شرطة دبي، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع البحث الجنائي، وعدد من الضباط.

ونوه المنصوري بجهوده وكفاءته في أداء المهام الموكلة إليه أثناء فترة عمله في قطاع شؤون البحث الجنائي، وأنه كان مثالاً يحتذى في الأخلاق والتفاني في العمل، داعياً للاقتداء به والسير على خطاه والاستفادة من تجربته الطويلة في العمل الجنائي.

وأضاف: شرطة دبي لا تنسى أبداً الخدمات الجليلة لموظفيها الذين أسهموا خلالها في تطوير منظومة العمل الأمني والشرطي في الإمارة، ما كان له بالغ الأثر في تحقيق المؤشرات الاستراتيجية لشرطة دبي، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في حياته. وقدّم اللواء المنصوري للعميد متقاعد عبدالله حسن شهادة شكر ودرعاً تذكارية.

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