"استئناف دبي" تقضي بتسليم سنجاي شاه للدنمارك

المصدر: البيان

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قضت محكمة الاستئناف في إمارة دبي بتسليم البريطاني سانجاي شاه، إلى السلطات الدنماركية، لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال، بناءً على طعن مُقدم من النائب العام لإمارة دبي.

وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على سانجاي شاه، بناءً على طلب استرداد تقدمت به السلطات الدنماركية، حيث أحال النائب العام لإمارة دبي الطلب إلى المحكمة، للحكم بإمكانية تسليمه إلى الدنمارك بموجب قانون التعاون القضائي الدولي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دبي لمكافحة جرائم الأموال بصفة عامة، وجريمة غسل الأموال على وجه الخصوص، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، ومن خلال التنسيق الدائم على المستوى الدولي، بما يؤكد نهج دولة الإمارات الواضح والمستمر في التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم.

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