طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح "السبت"، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، رطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية.

الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط يضطرب أحياناً غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:01 والثاني الساعة 07:47، والجزر الأول عند الساعة 12:23 والثاني عند الساعة 00:37.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:55 والثاني عند الساعة 03:37 والجزر الأول عند الساعة 09:49 والثاني عند الساعة 21:01 .

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 15 80 40

دبي 25 14 75 35

الشارقة 25 13 70 40

عجمان 25 15 65 40

أم القيوين 25 16 70 40

رأس الخيمة 26 17 60 40

الفجيرة 26 18 65 35

العـين 25 13 60 30

ليوا 26 13 90 40

الرويس 24 15 90 40

السلع 24 14 90 45

دلمـا 25 17 75 45

طنب الكبرى 24 19 70 30

طنب الصغرى 24 19 70 30

أبو موسى 24 19 70 45

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