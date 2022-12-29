الإمارات في 2022 .. أهم أحداث وإنجازات العام

المصدر: وام

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شهدت دولة الإمارات خلال العام 2022 مجموعة من الأحداث الهامة والقرارات والإنجازات النوعية الفارقة في كافة المجالات التي شكلت دفعة جديدة في مسيرة التنمية المستدامة.

ومع اقتراب نهاية العام الجاري، رصدت وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي أهم تلك الأحداث والإنجازات والقرارات:

( يناير )

- تطبيق العطلة الأسبوعية الجديدة في الإمارات.

- الإعلان عن إنشاء أول منطقة فضاء اقتصادية في مدينة مصدر.

( فبراير )

- بدء الإلغاء المتدرج لقيود الطاقة الاستيعابية على الأنشطة والفعاليات.

- استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال.

( مارس )

- اعتماد قرار "إجازة تفرغ للعمل الحر" للموظفين في الحكومة الاتحادية.

- ختام مبهر لـ إكسبو 2020 دبي، وتسجيل أكثر من 24 مليون زيارة.

( أبريل )

- إقرار استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي.

- انضمام الدولة للشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود.

( مايو )

- الإمارات تودع قائد "التمكين" المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

- انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات.

( يونيو )

- رئيس الدولة يأمر باستكمال طلبات المنح الإسكانية السابقة ويوجه بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل.

- صدور قانون التأمين ضد التعطل عن العمل.

( يوليو )

- رئيس الدولة يحدد الملامح الرئيسية للمرحلة المقبلة في كلمة متلفزة.

- الإمارات تعتمد إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية.

( أغسطس )

- إنشاء اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي.

- الإمارات تحتل المرتبة الـ 13 عالميا في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي.

( سبتمبر )

- إصدار جواز السفر الإماراتي الجديد.

- المحطة الثالثة في براكة تدخل مرحلة بداية التشغيل.

( أكتوبر )

- الإمارات تبدأ تطبيق منظومة تأشيرة محدثة.

- اعتماد الميزانية العامة للاتحاد 2023 - 2026 بإجمالي مصروفات تقديرية 252.3 مليار درهم.

( نوفمبر )

- إطلاق الشراكة الإماراتية - الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار لتوليد 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة.

- إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ "كوفيد-19 ".

( ديسمبر )

- استضافة حوار أبوظبي للفضاء الأول من نوعه عالمياً.

- الإمارات تطلق "المستكشف راشد" أول مستكشف عربي إلى القمر.

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