مهرجان الشيخ زايد يستقبل العام الجديد 2023 بفعاليات وعروض استثنائية

المصدر: وام

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توثق موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية احتفال مهرجان الشيخ زايد بالعام الميلادي الجديد من خلال أضخم عرض للألعاب النارية وأضخم عرض لطائرات "الدرونز" واللذين يمتدان إلى نحو 60 دقيقة تقريباً.

وستشهد فعاليات المهرجان الذي يفتح أبوابه للجمهور يوم 31 ديسمبر من 4 عصراً حتى 2 صباحاً ويرحب بجمهوره برسالة "حياكم" للاحتفال برأس السنة الميلادية .. عروضاً استثنائية في مقدمتها أضخم عرض للألعاب النارية والذي يستمر لأكثر من 40 دقيقة متواصلة ويحطم ثلاثة أرقام في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل ما يمنح زوار المهرجان تجربة استثنائية مع دخول الدقائق الأولى من العام الميلادي الجديد.

ويقدم المهرجان أيضاً أضخم عرض لطائرات "الدرونز" والذي سيحطم رقماً قياسياً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باستخدام أكثر من 3000 طائرة درون حيث ترسم طائرات "الدرونز" في سماء الوثبة رسالة ترحيبية بالعام الجديد في نهاية العرض الشيق.

كما يستقبل مهرجان الشيخ زايد العام الميلادي الجديد 2023 بحزمة من الفعاليات والعروض الفلكلورية والفنية العالمية المبهرة بما يعزز مكانته الرائدة ضمن أهم المهرجانات الثقافية والترفيهية العالمية حيث يقدم لزواره فعاليات متنوعة منها فعاليات القرية التراثية وأجنحة حضارة الإمارات ومدينة الألعاب الترفيهية ومدينة الأطفال ومنطقة الفنون ومسابقات كو كارتينج وكريزي كار وحديقة الأضواء والزهور ومنطقة سيلفي ستريت ومتحف الحلويات وغيرها الكثير.

وتحتفل أجنحة الحضارات العالمية المشاركة في المهرجان بالعام الجديد من خلال عروض كرنفالية ترفيهية واستعراضات فنية وثقافية فلكلورية عالمية ستجوب ساحات المهرجان وأجنحته على مدار اليوم لتتحوّل منطقة المهرجان إلى كرنفال فني عالمي.

ويستطيع زوار المهرجان التنقل بين الأجنحة المتنوعة ومشاهدة ألوان الفنون الشعبية التي تشتهر بها كل دولة من رقصات وموسيقى وأهازيج وتقدمها فرق متخصصة على المسارح التي تم توزيعها في جميع الأجنحة ويزيد من بهجتها وجمالها الأزياء الفلكلورية التي ترتديها الفرق الشعبية وتعكس ثقافة كل دولة وتراثها.



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