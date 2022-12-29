حاكم الشارقة يأمر بصرف منحة إضافية شهرية لـ4500 متقاعد من أبناء الإمارة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف منح مالية إضافية شهرية لـ4500 ومتقاعد ومتقاعدة من الكوادر الاتحادية والجهات الأخرى داخل الإمارات من أبناء الشارقة، وستودع تلك المنح في الحسابات البنكية لـ1000 متقاعد ومتقاعدة كمرحلة أولى في الأول من يناير المقبل، وستعقبها مراحل أخرى لـ3500 من المتقاعدين الذين تم حصرهم، بهدف تعزيز مبدأ العيش الكريم والاستقرار الأسري الذي يريده صاحب السمو حاكم الشارقة لأبنائه.

جاء ذلك خلال مداخلة لسموه، ظهر اليوم، عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز