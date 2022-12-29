محمد بن راشد: عطاء محمد بن زايـد أمطار ما تمل إنسكاب

المصدر: دبي - البيان

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه في «إنستغرام»، رائعة شعرية بعنوان «ودقْ وبرَدْ»، وصف سموه خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأعظم الأوصاف، وأنبل القيم، وخصوصاً بعطائه الذي يزيد عن عطاء الغيم بمليون باب.

وحفلت القصيدة بأجزل الألفاظ والصور وأروع المعاني، حيث يستثير المطر سحاب الفكر والذكريات، ليتذكر سموه وقتاً مضى يشريه بالعمر، ويذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويمناه التي يشبهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالغيم والبحر. ويقول سموه:

ذكرتْ محمد ترىَ يمناهْ مثلِكْ بحَرْ

ويزيدْ معطاهْ عنْ معطاكْ مليونْ بابْ

ومنْ شافْ بوخالد ترىَ حظَّهْ بمحمد كبَرْ

وأمطارْ كفِّينْ محمد ما تمَلْ إنسكابْ

كما يعلي سموه في القصيدة من قيمة الفكر، وقيمة الإنسان الذي يتخذ الفكر أسلوباً لطريقه في الحياة، حيث يجعل الفكر الإنسان فارقاً ومميزاً بين البشر، ويقول سموه:

يافكرةٍ في ضميري كلما ينتثِرْ

ودقْ وبرَدْ تبتدي بي رحلةْ الإغترابْ

ودامكْ تفكِّرْ فإنتهْ الفَذْ بينْ البشَرْ

وأنا بشَرْ غيرْ أنِّي في الحقيقَهْ كتابْ



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