محمد بن راشد: منْ شافْ بوخالد تـرىَ حظَّهْ بمحمد كبَرْ

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه في «إنستغرام»، رائعة شعرية جديدة بعنوان «ودقْ وبرَدْ» يشيد فيها بمكارم وسخاء وفروسية أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً سموه أن هطول أمطار الخير على البلاد في هذه الأيام ذكره بمناقب «بو خالد»، القائد الهمام الذي لا تمل كفاه الإنسكاب بالخيرات والعطاء ولا نضوب لذخر رأيه السديد وفكره الثاقب.

ووصف فارس العرب أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بأنه الفذ والمتفرد بين البشر الذي لا مثيل لعطاياه فهي عالية المقام ولا تعرف النفاد، حيث إنه يغرف من بحر يفيض بالخيرات والنعم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز