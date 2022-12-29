المصدر: شـعـر: محمد بن راشد آل مكتوم

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الفكرَهْ تبدا مثِلْ نفِّهْ إنزلتْ في مطَر

وسحايبْ الفكرْ مجراها كمجرىَ السَّحابْ

ذكرني اليومْ هذا الجوْ وقتٍ عبَرْ

أشريهْ بالعمرْ لو ينباعْ وإلاَّ يجابْ

ياغيمْ هوِّنْ علىَ قلبٍ يحسْ الإثَرْ

وإنتهْ عطاياكْ تشبِهْ عاليينْ الجنابْ

ذكرتْ محمد ترىَ يمناهْ مثلِكْ بحَرْ

ويزيدْ معطاهْ عنْ معطاكْ مليونْ بابْ

ومنْ شافْ بوخالد ترىَ حظَّهْ بمحمد كبَرْ

وأمطارْ كفِّينْ محمد ماتمَلْ إنسكابْ

يافكرةٍ في ضميري كلما ينتثِرْ

ودقْ وبرَدْ تبتدي بي رحلةْ الإغترابْ

ودامكْ تفكِّرْ فإنتهْ الفَذْ بينْ البشَرْ

وأنا بشَرْ غيرْأنِّي في الحقيقَهْ كتابْ

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