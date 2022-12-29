الجروان وحاكم تتارستان يبحثان التعاون في نشر قيم التسامح والسلام

المصدر: دبي - وام

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بحث أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أمس في دبي، مع رستم مينيخانوف حاكم جمهورية تتارستان الروسية- في إطار زيارته الحالية للدولة- فرص تعزيز التعاون بين المجلس وأجهزته المختلفة «البرلمان الدولي للتسامح والسلام»، و«الجمعية العمومية» مع تتارستان، لما فيه مصلحة ودعم جهود نشر قيم التسامح والسلام في العالم.

وقدم الجروان خلال اللقاء شرحاً مختصراً عن أهم فعاليات أجهزة المجلس وجهوده لدعم قيم وثقافة التسامح والسلام حول العالم، إلى جانب أهم المبادرات والمشروعات، التي يشارك فيها المجلس بمختلف دول العالم، بهدف تعزيز التعايش السلمي والتسامح.

وأعرب عن تقديره لأهمية دور تتارستان ومؤسساتها المختلفة في دعم الأمن والاستقرار والتسامح والسلام، كما قدم رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام دعوة لانضمام عضو من البرلمان التتارستاني للبرلمان الدولي للتسامح والسلام.

من جانبه أشاد رئيس جمهورية تتارستان بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام في نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي، والسلام بين مختلف شعوب العالم، وتوجه بالشكر للجروان على اهتمامه بعقد شراكة، وإنشاء علاقات تعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في تتارستان، مؤكداً دعم بلاده لمساعي المجلس وجهوده الدولية الكبيرة، وقدم دعوة للجروان والمجلس العالمي للتسامح والسلام، للمشاركة في المنتدى الإسلامي بتتارستان في 18 مايو 2023.

وفي الختام تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.

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