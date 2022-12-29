«معاً» تنفذ مبادرة لتنظيف الأحياء السكنية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» مبادرة لتنظيف الأحياء السكنية في منطقتي الشوامخ والشامخة في أبوظبي.

وتأتي المبادرة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة «معاً» لتشجيع أنماط الحياة المستدامة بين أفراد المجتمع في أبوظبي من خلال تفعيل العمل التطوعي الذي يسهم في تحقيق أثر اجتماعي إيجابي، ويعود بالفائدة على جميع السكان من المواطنين والمقيمين. ومن خلال مشاركتهم في مبادرة التنظيف، يستهدف المتطوعون مناطق محددة في أبوظبي لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير، ومن ثم معالجتها وإعادة توزيعها على أفراد المجتمع، بما يشكل وسيلة للحفاظ على النظافة العامة ورد الجميل للبيئة. وتتيح المبادرة للمتطوعين فرصة للمشاركة في تنظيم الحملة، وتنظيف المواقع المختارة، والمساعدة في فرز وإعادة تدوير المواد التي يتم جمعها.

وبهذا الصدد، قال الدكتور محمد الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع بالإنابة في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: تمثل هذه المبادرة الاهتمام الكبير الذي توليه هيئة «معاً» لإحداث تحول إيجابي على واقع حياة الناس من خلال تفعيل مشاركتهم في الأعمال التطوعية التي تحقق أثراً اجتماعياً مستداماً يعود بالفائدة على جميع شرائح المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز