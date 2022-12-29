7 قنوات للاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المصدر: دبي - البيان

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يبدأ، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، الموافق للأول من يناير 2023، الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للعاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.

وتوفر شركة «دبي للتأمين» التي تمثل المجمع التأميني المسؤول عن توفير خدمات التأمين ضد التعطل عن العمل، 7 قنوات للاشتراك بمبلغ رمزي في النظام ووفق آليات وإجراءات تمتاز بالسهولة وتشمل: الموقع الإلكتروني

https://www.iloe.ae، والتطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe، وأجهزة الخدمة الذاتية Kiosk، ومراكز خدمات رجال الأعمال، والأنصاري للصرافة، والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف في الدولة، إلى جانب فواتير شركات الاتصالات.

أهداف

ويأتي العمل بالنظام تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل والذي يهدف إلى إيجاد مظلة أمان وظيفي منخفضة التكلفة تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين بالاعتماد على آليات لا تحمل أصحاب العمل أي تكاليف.

تعويضات

ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز 3 أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، وينقسم المشمولون في التأمين إلى فئتين، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتبلغ قيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه 5 دراهم شهرياً وبواقع 60 درهماً سنوياً، وأما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك 10 دراهم شهرياً وبواقع 120 درهماً سنوياً.

ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم للفئة الأولى، و20 ألف درهم للفئة الثانية، حيث يحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق معدل 60 % من راتبه الأساسي في الشهور الـ6 الأخيرة قبل التعطل عن العمل. ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة، بينما بإمكان الموظف اختيار دورية دفع القسط التأميني إما سنوياً أو نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهرياً. ويتوجب على المؤمن عليه تقديم المطالبة من خلال قنوات المطالبة المتعددة وهي: الموقع الإلكتروني لشركة «دبي للتأمين» التي تمثل المجمع التأميني https://www.iloe.ae، والتطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe، ومركز الاتصال التابع للمجمع التأميني 600599555.

12 شهراً

ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد.

5 فئات

يستثنى من الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل المستثمر «صاحب المنشأة التي يعمل فيها»، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.

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