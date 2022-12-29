«الوحدات المساندة»: انطلاق مسابقات الرماية السنوية الثلاثاء

المصدر: أبوظبي - وام

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تنظم قيادة الوحدات المساندة المسابقة السنوية الـ11 للرماية خلال الفترة من 3 يناير حتى 7 مارس 2023 في منطقة ميادين الريف بأبوظبي شمال مدينة زايد العسكرية. وتجرى التصفيات الأولية على 4 ميادين للرماية لاختيار المتأهل للأدوار النهائية، والتي ستجرى على مجمع ميادين الريف في أبوظبي، وأما التسجيل للمشاركة في مسابقات الرماية فيكون عن طريق أندية الرماية، أو من خلال الموقع الإلكتروني www.rmaya.ae. وتشمل الأندية مجمع ميادين الريف للرماية في أبوظبي منطقة الريف، وميدان الظفرة للرماية في الظفرة، وميدان مصفوت للرماية، وميدان الفجيرة للرماية.

وبلغ عدد المسابقات لهذا العام 17 مسابقة مختلفة، تضمنت البنادق الفردية والبندقية التراثية وبندقية السكتون والمسدس، إضافة إلى مسابقة إسقاط الصحون فرق، ومسابقة «التارجت سبرنت». واشتملت المسابقات على العنصر النسائي في مسابقتي «السكتون» و«المسدس» من عمر 18 عاماً فما فوق، والأولاد والبنات من عمر 13 حتى 17 في مسابقة السكتون.

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