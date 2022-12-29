أنور قرقاش: المواطن محور التنمية في مسيرة الإمارات المباركة

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المواطن هو محور التنمية في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة المباركة.

جاء ذلك في تدوينة لمعاليه نشرها عبر حسابه في «تويتر»، أرفقها بصورة للحوار الذي نشرته «البيان» أمس مع سيف السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، تحدث فيه عن برنامج «نافس»، الذي حقق نجاحات لافتة منذ إطلاقه، حيث تجاوز عدد المستفيدين من مختلف برامجه ومبادراته 32 ألف مواطن ومواطنة.

وأكد قرقاش أن النتائج المبشرة التي حققها البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص «نافس» تعتبر مبعثاً للبهجة والفرح، ودوّن معاليه: «يبقى المواطن محور التنمية في مسيرة الإمارات المباركة، والنتائج المبشرة لبرنامج «نافس» لدعم التوطين في القطاع الخاص مبعث للبهجة والفرح.. 32 ألف مواطن استفادوا من «نافس» بوظائف القطاع الخاص».

إلى ذلك، حظي حوار «البيان» أمس مع سيف السويدي بتفاعل جماهيري واسع على مواقع التواصل، وأكد السويدي فيه أن أكثر من 20 ألف مواطن التحقوا بالقطاع الخاص بعد إطلاق «نافس»، 75 % منهم لم يسبق لهم العمل في هذا القطاع الحيوي، كما بلغ عدد شركاء «نافس» المسجلين في المنصة أكثر من ستة آلاف شريك من مؤسسات القطاع الخاص والجامعات، كما أن معدل نمو مشاركة القوى العاملة المواطنة في المنشآت المستهدفة بقرار التوطين خلال الفترة من شهر مايو الماضي وحتى ديسمبر الجاري بلغ نحو 43 %، مقارنة بمعدلات نمو دون 5 % خلال الأعوام السابقة، وهو الأمر الذي يؤكد فاعلية برنامج «نافس»، الذي أكد أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تدريب وتوظيف ورفع تنافسية الكوادر الإماراتية.

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