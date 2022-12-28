بحث تعزيز التعاون بين وزارتي شؤون مجلس الوزراء في الإمارات والبحرين

المصدر: وام

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بحث معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، خلال استقباله سعادة حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وسعادة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة، وسعادة مريم عدنان الأنصاري الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، سبل تعزيز التعاون بين وزارتي شؤون مجلس الوزراء في البلدين الشقيقين.

وتطرق الاجتماع إلى العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وما تحظى به من رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ودعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وتناول الجانبان تطوير العمل الحكومي وتعزيز تبادل الخبرات في مختلف المجالات للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات بما ينعكس إيجاباً على مجتمعي البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء سعادة مريم الحمادي أمين عام مجلس الوزراء، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وسعادة سعيد العطر مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

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