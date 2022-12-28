الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية والجزر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً ويصبح متوسط ليلاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:01، والمد الثاني عند الساعة 07:02، والجزر الأول عند الساعة 11:10، والجزر الثاني عند الساعة 23:53، ويكون الموج في بحر عمان متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:20، والثاني عند الساعة 02:45، والجزر الأول عند الساعة 08:37 والثاني عند الساعة 20:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 17 80 40

دبي 25 19 85 40

الشارقة 25 18 80 40

عجمان 25 19 75 45

أم القيوين 24 18 85 40

رأس الخيمة 25 17 75 45

الفجيرة 24 18 80 35

العـين 23 15 90 40

ليوا 23 16 85 35

الرويس 22 17 80 40

السلع 21 15 85 40

دلـمـا 22 18 75 40

طنب الكبرى 21 18 75 35

طنب الصغرى 21 18 75 35

أبو موسى 22 18 75 40.

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