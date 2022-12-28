أطباء ينجحون في استئصال ورم بحجم كرة قدم من معدة مريض في أبوظبي

المصدر: البيان

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نجح فريق من الأطباء في مستشفى أن أم سي التخصصي في أبوظبي في إنقاذ حياة مريض بعد إزالة ورم ضخم يزن 4.5 كيلوغرام من المعدة تسبب له في آلام مستمرة على مدى 6 أشهر.

وكان المريض يوسف ميا إسماعيل أستاذ من الهند /60 عاماً/ قد عانى من آلام خفيفة في بطنه خلال الأشهر الستة الماضية ولم يكن لديه مشاكل صحية أخرى مثل مرض السكري أو السمنة، ولكن قرر إجراء فحص لألم البطن حيث التقى يوسف بالدكتور نيشانث، طبيبه العام في مستشفى إن إم سي التخصصي وبعد التقييم الأولي، تمت إحالته إلى جراح الأورام الدكتور بالاجي بالاسوبرامانيان، أخصائي جراحة الأورام في المستشفى نفسه.

وقال الدكتور بالاجي بأن الفحوصات الأولية أظهرت وجود ورم في البطن لدى يوسف، وأضاف أن الورم من نوع الساركومة الشحمية وكان يحتل كامل الجانب الأيمن من البطن، ويمتد أسفل الكبد إلى الجانب الأيمن من الحوض ويحيط بالكلية اليمنى مما تسبب في دفع الاثني عشر والجزء الأيمن من القولون يساراً.

وأوضح الدكتور بالاجي أنه رغم عدم وجود انتشارٍ للورم السرطاني في أجزاء أخرى، فإن استئصاله كان ضرورياً. وبناءً على ذلك تولى فريق من الأطباء المتخصصين في جراحة الأورام والجهاز الهضمي والجهاز البولي إجراء العملية الجراحية التي استغرقت ست ساعات كاملة، وتم إجراؤها في العاشر من نوفمبر الماضي لإيقاف معاناة المريض من الآلام التي استمرت لفترة طويلة وإنقاذ حياته.

ويشير الأطباء إلى أن الساركومة الشحمية تنمو بسرعة لتصل إلى أحجام كبيرة في غضون عام واحد فقط، وأن الاستئصال الكامل فور اكتشافها هو الخيار الأفضل لأن تأثير العلاج الكيميائي أو الإشعاعي قليل جداً في هذا النوع من الأورام. وتبلغ نسبة الإصابة بهذا النوع من الأورام حوالي 2.7 حالة من كل مليون شخص ممن تجاوزوا الخمسين عاماً للرجال والنساء على حد سواء.

ومن جانبه قال الدكتور ناغيندراناث، المتخصص في جراحة الجهاز الهضمي في مستشفى أن أم سي، أنه في حالة يوسف كان الورم كبيراً جداً ويحتل نصف التجويف البطني وبلغ وزنه 4.65 كيلوغراماً بحجم يعادل حجم كرة القدم.

وخلال بضعة أيام تحسنت حالة يوسف بشكل ملحوظ بسبب عدم تأثر الأعضاء المجاورة للورم بالجراحة ولم تستوجب حالته الدخول إلى وحدة العناية المركزة للمراقبة بعد الجراحة وبعد الجراحة قرر الأطباء وضع المريض تحت المتابعة والمراقبة حيث أن نسبة عودة الورم بعد إزالته تبلغ 30 بالمئة في بعض الحالات.

وعبر يوسف ميا اسماعيل عن سعادته بنجاح العملية الجراحية وعن امتنانه العميق للطاقم الطبي والتمريضي وشعر بالاطمئنان بعد استئصال الورم ورؤية حجمه، وتم تخريجه من المستشفى بتاريخ 16 من نوفمبر 2022.

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