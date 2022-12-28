استمرار هطول أمطار الخير اليوم

المصدر: متابعة- مصطفى خليفة، عصام الدين عوض

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، يتخلله بعض السحب الركامية، التي يصاحبها سقوط أمطار نهاراً خصوصاً على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً قد تصل سرعتها إلى 55 كيلو متراً في الساعة، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

ويوم أمس، استمرت حالة عدم الاستقرار الجوي على أغلب المناطق، وكان الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، تخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة، صاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، واستمرت الرياح خفيفة إلى معتدلة، ونشطة أحياناً، والبحر متوسط الموج، ومضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وهطلت، أمس، أمطار غزيرة ومتوسطة على الشارقة في خورفكان ومليحة، وعلى جزيرة أبو الأبيض في أبوظبي، وعلى شارع الإمارات، وشارع محمد بن زايد باتجاه أم القيوين ومسافي، وكانت خفيفة إلى متوسطة على الشويب ولهباب والليسيلي في دبي، ومتوسطة على طريف وجسيورة بمنطقة الظفرة، وكانت غزيرة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في عجمان، كما سقطت أمطار خفيفة على الشوامخ ومدينة الشيخ شخبوط والمصفح في أبوظبي، وكانت متوسطة في دبا الحصن بالشارقة، وخور خوير برأس الخيمة.

أقل وأعلى درجة حرارة

وسجلت، أمس، أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس، برأس الخيمة بواقع 6.9 درجات مئوية عند الساعة الـ 5.30 صباحاً، بينما سجلت أعلى درجة في مدينة زايد، بواقع 25.8 درجة مئوية عند الساعة الثالثة و45 دقيقة عصراً بالتوقيت المحلي.

ومن جهة أخرى دعت إدارات المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الأمطار أو في الأجواء المضطربة أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية، إضافة إلى تخفيض السرعات، ومراعاة القوانين المرورية تجنباً لوقوع الحوادث، للمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق.

أمطار متوسطة وخفيفة

وفي مناطق متفرقة من الشارقة وعجمان وأم القيوين تواصل هطول الأمطار المتوسطة والخفيفة، صباح أمس، لفترات متفاوتة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وسارعت الفرق التابعة لبلديات مدينة الذيد وعجمان وأم القيوين لسحب وتصريف تجمعات مياه الأمطار من مختلف الطرق والأحياء السكنية، ومن أمام الميادين التابعة، عن طريق تشغيل معدات البلدية، وآلياتها الثقيلة وكوادرها الفنية.

وأكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار جهود فرق العمل وطوارئ الأمطار، للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، وهطول أمطار الخير على كل مناطق المدينة بكفاءة عالية، من خلال كادر عمل مؤهل ومعدات وآليات متنوعة لسحب تجمعات المياه في مختلف المناطق، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح عبيد سعيد الطنيجي رئيس فريق طوارئ الأمطار أن البلدية وفرت 120 صهريجاً لسحب تجمعات مياه الأمطار، وأكثر من 100 محطة ضخ متنقلة، إضافة إلى محطتي السد، كما وفرت كامل المعدات الأخرى واللباس اللازم لكوادر العمل، من أجل سلامتهم خلال وجودهم في الميدان.

مركبات

ومن جهة أخرى وزعت فرق بلدية الحمرية، منذ صباح أمس، وطوال الساعات الماضية مركباتها، التي تعمل على سحب مياه الأمطار، التي تجمعت على الدوارات والطرق الرئيسة، كما استنفرت مختلف طاقاتها وكوادرها تحسباً لمواصلة الأمطار، ومنعاً لعرقة حركة السير.

وأكد سالم سعيد الطنيجي رئيس لجنة الطوارئ والأزمات ببلدية مدينة الذيد أن البلدية كانت على أتم الاستعداد والجاهزية لسحب تجمعات الأمطار، التي شهدتها وما زالت تشهدها الإمارة.

جاهزية شرطية

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزية عناصرها الأمنية على مدار الساعة، للتعامل مع الحالة الجوية الماطرة، التي تشهدها الدولة حالياً، مهيبة بجميع أفراد الجمهور إلى الأخذ بالإرشادات والتوجيهات الأمنية حفاظاً على السلامة العامة.

زيارة تفقدية

وفي عجمان، تفقد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في الإمارة سير العمل في محطات الضخ في الإمارة، حيث أكد أن فرق العمل تستخدم أحدث المعدات والمضحات المتحركة، ما أسهم في سرعة التخلص من التجمعات، وعودة الانسيابية المرورية للطرق، كما تعد الدائرة خطة سنوية استباقية، للتعامل مع الموسم المطري.

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