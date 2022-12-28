«إنترسك 2023» يناقش الأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معرض إنترسك 2023، المعرض التجاري الرائد عالمياً في مجالات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، عن مشاركة مركز دبي للأمن الإلكتروني بصفته الشريك الحكومي الرسمي للمعرض بدورته المرتقبة، وينطلق المعرض بين 17 و19 يناير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستضيف قسم الأمن السيبراني ضمن المعرض خبراء حلول في هذا المجال؛ بدءاً من القادة المحليين والخبراء من القطاعين العام والخاص والخبراء والمستشارين السيبرانيين ووصولاً إلى خبراء اقتصاديات الأمن السيبراني والمشترين من الشركات.

كما سيستضيف مركز دبي للأمن الإلكتروني جلسة توعية خاصة بالأمن السيبراني، في إطار مبادرة سايبر نود، التي أطلقها المركز بالتعاون مع شركة تاليس للحلول الأمنية، وهي مبادرة تأتي في إطار مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، وتهدف للارتقاء بمهارات القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني في الدولة وخارجها لإنشاء عالم سيبراني أكثر أمناً. ويوفر مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني دورات تدريبية عالمية المستوى وبرامج تدريب مكثفة وسيناريوهات متقدمة في هذا المجال.

منصة مثالية

وقال أليكس نيكول، رئيس المعرض: يستقطب معرض إنترسك جميع الجهات المعنية في سلسلة توريد القطاع الأمني إلى دبي، والتي يشكل الأمن السيبراني جزءاً مهماً منها، لا سيما في ضوء أهميته المتنامية، كما يجمع الشركات الرائدة في قطاع الأمن السيبراني من الشرق الأوسط وجميع أنحاء الإمارات على مدى 3 أيام، ما يوفر المنصة المثالية للرؤساء التنفيذيين لشؤون التكنولوجيا والمدراء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات ورؤساء أقسام الأمن السيبراني وشركات تكامل الأنظمة من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: تسرنا استضافة مؤتمر الأمن السيبراني مجدداً في إطار معرض إنترسك 2023. ويعتزم المجلس تحفيز مشاركة الجهات الحكومية المحلية والعالمية في المعرض والترويج للمبادرات المحلية وتسليط الضوء عليها.

وأضاف: يتصدر الأمن السيبراني وحماية الأصول الرقمية قائمة الأولويات في جميع أنحاء العالم، وتعكس شراكتنا مع إنترسك مدى أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الدولة من الجرائم السيبرانية.

وبدورها، قالت الدكتورة بشرى البلوشي، مديرة قسم البحوث والابتكار في مركز دبي للأمن الإلكتروني: عزز التقدم التكنولوجي الكبير الذي نشهده من أهمية الأمن السيبراني لدى الشركات، ولا سيما مع انتشار ثقافة العمل عن بُعد وتسارع وتيرة التحول الرقمي، حيث أشارت دراسة عالمية حديثة إلى افتقار بعض المؤسسات والعمليات لأساسيات الأمن السيبراني، ما يمكن أن يؤدي إلى العديد من التحديات الأمنية والمالية.

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