محمد الشامسي أول خبير ذخيرة معتمد عالمياً في المؤسسات الشرطية

المصدر: دبي - نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

«على الجميع المثابرة وطرق باب النجاح لأنهم سيصلون بالعزيمة وقوة الإرادة»، بهذه الكلمات البسيطة والمعبرة، انطلق محمد الشامسي عضو مجلس شباب دبي، في رحلته التي لم تخلُ من المشقة، ولكن الهدف الكبير الذي كان يسعى إلى تحقيقه كان حافزاً له على المتابعة وتجاوز الصعاب، إذ تسلح بالعزيمة والإرادة ومضى إلى حيث قدر له أن يكون، ليقطف ثمار جهده وتعبه ويصبح أول خبير ذخيرة معتمد على مستوى العالم في المؤسسات الشرطية من الأمم المتحدة.

وفي جلسة الاحتفاء بالمتميزين والمبدعين وأصحاب البصمات المؤثرة من جيل الشباب المواطنين، استعرض محمد الشامسي تجربته في «ملتقى شباب المعرفة» الذي نظمته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعبر عن سعادته بوجوده في الملتقى الذي ضم طيفاً من النماذج الشبابية التي أحدثت تغييراً في مجتمعاتها، مؤكداً أهمية العمل الجاد والتحلي بالصبر والإيمان باحتسابهما ممكنات النجاح والتميز.

درجات علمية

وذكر الشامسي أنه حصل على درجة الماجستير في الهندسة الإلكتروميكانيكية من جامعة باث في المملكة المتحدة ودبلوم في العلوم الشرطية من أكاديمية شرطة دبي وبكالوريوس في الهندسة الإلكتروميكانيكية من كليات التقنية العليا بدبي، وأنه عضو في العديد من المنظمات العالمية كمنظمة فاحصي آثار الأسلحة والآلات «افتي»، وهو أول فاحص معتمد على مستوى العالم لآثار أسلحة والآلات، محققاً جميع الاعتمادات خارج أمريكا الشمالية.

ويمثل الشامسي منطقة الشرق الأوسط وآسيا في المنظمة العالمية للممتلكات والأدلة الجنائية «ياب» وهو أخصائي ممتلكات وأدلة جنائية «سي، بي، أي اس» في الشرق الأوسط وآسيا، ومحاضر ومدرب وأنجز أكثر عن 3960 مشاركة في مختلف المؤتمرات والدورات التدريبية منذ عام 2017.

عضوية وجوائز

وتحدث الشامسي عن كونه عضواً في عدة منظمات، ومنها «فاحصو آثار الأسلحة النارية والآلات لمنطقة الشرق الأوسط وغربي آسيا»، والمنظمة العالمية للتطابق، وعضو سابق في المنظمة العالمية لمحللي أنماط الدم، وحائز العديد من الجوائز ومنها جائزة بارسوناوقست للقيادة في مجال الأدلة الجنائية من المنظمة العالمية لقادة الشرطة وواحد من أفضل 40 شاباً تحت سن الـ40 من المنظمة العالمية لقادة الشرطة، وجائزة أفضل خبير عالمي في مجال الأسلحة النارية من إدارة الأدلة والتحقيق الجنائي في الهند.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز