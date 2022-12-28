«إسلامية دبي» تنجز 29 مسجداً بتكلفة 180 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أنجزت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي 29 مسجداً جديداً في نهاية العام الحالي، موضحة أن الطاقة الاستيعابية للمساجد الجديدة بلغت 22 ألف مصلٍّ ومنها 19 مسجداً جامعاً و10 مساجد أوقات.

وأفاد محمد علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد بأنه بلغت تكلفة بناء تلك المساجد نحو 180 مليون درهم وتم بناؤها على نفقة عدد من المتبرعين وأهل الخير.

خطة

وأشار الفلاسي إلى أنه تم اعتماد خطة تخصيص الأراضي التي سيتم منحها للمتبرعين لعام 2023 وبلغ عدد الأراضي ما يقرب من 80 قطعة أرض، تم الحرص على توزيع تلك الأراضي على أن تغطي معظم المناطق الجديدة مساكن المواطنين مثل منطقة أم نهد ومنطقة العوير ومنطقة الخوانيج الثانية ومنطقة ند حصة ووادي شبك ووادي العمردي، كما شملت مناطق التطوير العقاري الجديدة وبعض المناطق التي تشهد كثافة عمالية كبيرة مثل مناطق مسكن العمال في منطقة القصيص الصناعية الخامسة، ورأس الخور الصناعية الخامسة.

باقات

كما أفاد المهندس علي الحليان السويدي رئيس قسم الهندسة بأن إدارة هندسة ورعاية المساجد بقطاع شؤون المساجد تشرف على المبادرة بشكل مباشر، ويقدم قطاع شؤون المساجد باقات متكاملة من التصاميم المتميزة للمساجد المرخصة والمعتمدة من جهات الترخيص مع التكلفة الحقيقية لتنفيذ المسجد عبر استجلاب أفضل العروض من المقاولين المرخصين بالإمارة، وتختصر هذه المبادرة على المتبرعين فترة التصميم والترخيص وتعيين المقاول، وتمكنهم من البدء الفوري ببناء المسجد عبر جمعيتي دار البر ودبي الخيرية المعتمدتين لدى الدائرة بموجب مذكرة التفاهم التي تم إبرامها معهما أخيراً.

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