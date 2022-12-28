ولي عهد عجمان: أبناء الإمارات رفعوا علم الدولة عالياً في مختلف المحافل

المصدر: عجمان - وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في مجلسه بالديوان الأميري، أمس البطل الإماراتي سعيد محمود العوضي الحاصل على جائزة بطل أبطال العالم في رياضة الدراجات المائية (الجيت سكي) في البطولة التي أقيمت في تايلاند في ديسمبر الجاري، واللاعب سعود محمود العوضي الفائز في بطولات ومنافسات محلية وعالمية في رياضة «الجيت سكي».. يرافقهما جمال علي الجناحي عضو اتحاد الإمارات للرياضات البحرية ويونس العوضي إداري الفريق ومحمود العوضي والد البطلين.

مكانة

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن الناشئة والشباب من أبناء الدولة ظلوا يحققون نتائج مميزة في مختلف المسابقات والبطولات العالمية والوصول إلى منصات التتويج ورفع علم الدولة عالياً في مختلف المحافل الدولية ووضع الإمارات في مكانتها اللائقة بها رياضياً.

وقال سموه إن الفضل في ذلك يرجع للرعاية التي توليها القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعمهما المتواصل ومساندتهما لأبناء الإمارات، وتوفير كل الإمكانيات لهم، والتي ساهمت في بناء أجيال قادرة على المشاركة والمنافسة وتحمل المسؤولية وتمثيل الدولة أفضل تمثيل بعزم وثقة لإحراز المراكز الأولى.

برهان

وأشاد سموه بالانتصارات الكبيرة التي ظل يحققها اللاعبان سعيد وسعود محمود العوضي والتي تدعو للفخر والاعتزاز، وتعكس ما وصلت إليه دولتنا من تطور ورقي وازدهار في مختلف المجالات وخصوصاً الرياضية، وتبرهن على الإرادة والمثابرة والإصرار.

من جهته عبر جمال الجناحي عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات المائية عن السعادة بلقاء سمو ولي عهد عجمان وعلى حفاوة الاستقبال، وما عبر عنه سموه من تقدير لهذا الإنجاز الرياضي والكلمات الطيبة في حق بطلي الإمارات.

من جانبه تقدم والد البطلين سعيد وسعود محمود العوضي بعظيم الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو ولي عهده على اهتمامهما الكبير.

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