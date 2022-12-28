هيئة «معاً» تحتفي بنجاح الدورة الأخيرة من برنامج «رحلة الأجيال»

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» أمس بإنجازات الدورة السادسة من برنامج «رحلة الأجيال» باستضافة «المشي الختامي» ورحلة بحرية على متن قارب في خليج ياس بأبوظبي.

نجاح

وحققت الدورة الأخيرة من البرنامج نجاحاً متميزاً، حيث اعتمدت كلياً على مشاركة المتطوعين في دعم كبار المواطنين بدلاً من الاستعانة بالمؤسسات الاجتماعية أو الجهات الحكومية بغرض إدارة البرنامج.

وجاءت الفعالية التي شهدت حضور سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية (معاً) تتويجاً للنجاحات التي حققها البرنامج المبتكر على صعيد تعزيز التفاعل بين كبار المواطنين والمقيمين والمتطوعين في أبوظبي خلال فترة انتشار جائحة كوفيد وبعدها.

خدمة

ومن خلال خدمة مجتمعهم يضطلع هؤلاء المتطوعون بدور إيجابي ملموس في المجتمع ويقدمون أروع أمثلة للمتطوعين الجدد الراغبين للانضمام إلى البرنامج في المستقبل.

وقال الدكتور محمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع بالإنابة في هيئة المساهمات المجتمعية (معاً) إن برنامج «رحلة الأجيال» يمثل جهود هيئة «معاً» لتحفيز التغير الحقيقي المنشود في المجتمع من خلال دعم كبار المواطنين والمقيمين بمساعدة المتطوعين.

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