«تنفيذي الشارقة» يطّلع على إجراءات التعامل مع هطول الأمطار

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في مكتب سمو الحاكم، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي.

موضوعات

وناقش المجلس موضوعات العمل الحكومي في الإمارة والتي من شأنها تحقيق الأهداف التنموية التي وضعتها الشارقة، انطلاقاً من سعيها للارتقاء بالقطاعات كافة وبما ينعكس على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

واطلع المجلس على عرض عن إجراءات التعامل مع موسم هطول الأمطار وتضمن العرض جهود بلديات الإمارة في نشر وتوزيع المضخات في مختلف المدن والمناطق، وتجهيز صهاريج السحب وزيادة أعدادها للتعامل مع الفائض من كميات الأمطار.

ووجه المجلس باستمرار التنسيق الفاعل بين الجهات الحكومية كافة المعنية للتعامل مع تأثيرات الأحوال الجوية البيئية والمرورية وغيرها.

وثمن المجلس التوجيهات الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعته الدائمة لملف التوظيف الذي يسهم في توفير الحياة الكريمة والارتقاء بالمستوى المعيشي للأسرة في إمارة الشارقة.

تشكيل

وأصدر المجلس القرار رقم (33) لسنة 2022م في شأن تشكيل اللجنة العليا للموارد البشرية في إمارة الشارقة.

وبحسب القرار تُشكل اللجنة العُليا للموارد البشرية برئاسة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية، وعضوية كل من: عبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة - نائب رئيس اللجنة، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والدكتور منصور محمد بن نصّار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وأسماء راشد بن طليعة، الأمين العام للمجلس التنفيذي، وصلاح سالم المحمود، المدير العام لهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، وهيثم خالد شهيل القحطاني، المستشار القانوني القائم بأعمال مدير إدارة نظم الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية - مقرر اللجنة.

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