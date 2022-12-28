قائد شرطة رأس الخيمة يدشن زورق إنقاذ حديثاً

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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دشن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة زورقاً حديثاً، لصالح فرع الإنقاذ البحري في إدارة المهام الخاصة، بحضور العقيد ركن دكتور يوسف بن يعقوب الزعابي مدير الإدارة.

وأكد اللواء علي النعيمي حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على مواكبة التغيرات والتحديات، من خلال استقدام المعدات والأجهزة الحديثة، التي من شأنها تعزيز الأمن والأمان ودعم مسيرة العمل الشرطي في الإمارة نحو حصد المزيد من النجاحات، ومساعدة الأذرع الشرطية على القيام بمهام ومسؤوليات عملها، وفق أعلى المعايير.

وأوضح أن النهوض بالعمل الشرطي في رأس الخيمة إلى أعلى المستويات، ومده بأفضل الخبرات وأحدث المعدات يقع على سلم أولويات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الساعية للسهر على أمن الوطن، والحفاظ على سلامة من يعيش على أرضه.

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