خالد بن محمد وولي عهد الأردن يشهدان تمريناً عسكرياً تعبوياً مشتركاً بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس.. تمريناً عسكرياً تعبوياً مشتركاً بين دولة الإمارات والأردن جرى في ميدان تدريب في أبوظبي.

ويهدف التمرين ــ الذي اشتمل على هجوم نهاري لسرية دبابات زايد «اللوكليرك» ــ إلى تنمية القدرات والمهارات القتالية للمشاركين.. بجانب تأهيلهم وتدريبهم للعمل في مختلف الظروف والأوقات.

واستمع سموهما إلى إيجاز حول فعاليات التمرين الذي شمل العديد من التدريبات المشتركة منها التخطيط وآلية التنفيذ، والتي أظهرت المهارات القتالية بجانب نوعية التدريب والتأهيل اللذين حظيت بهما القوات المشاركة، إضافة إلى المستوى العالي من التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.

لقاء

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أمس، أخاه الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وبحث سموهما - خلال اللقاء الذي جرى على هامش التمرين العسكري التعبوي المشترك بين البلدين في أبوظبي - العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن.

كما تناول اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية التي تشكل مرتكزات رئيسة للتنمية والتقدم. حضر اللقاء.. معالي حميد عبيد أبو شبص رئيس ديوان المحاسبة، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية، ونصار الحباشنة سفير الأردن لدى الدولة، والدكتور زيد البقاعين مدير مكتب ولي عهد الأردن، وعدد من المسؤولين.

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