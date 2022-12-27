الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من يوم الأربعا إلى يوم الأحد على النحو التالي:

‎الأربعاء

‎الطقس: غائم جزئي إلى غائم يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة خاصة المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.

‎الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً صباحاً وتكون قوية أحياناً خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

‎ البحر: متوسط الموج يضطرب تدريجياً في الصباح وشديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

‎الخميس

‎الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية – غائم جزئي بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية الغربية والشرقية.

‎الرياح: شمالية غربية تتحول شمالاً وشرقاً إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

‎ البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

‎الجمعة

‎الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية – غائم جزئي إلى غائم أحياناً – ارتفاع تدريجي طفيف في درجات الحرارة.

‎الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

‎ البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً ليلاً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

‎السبت

‎الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية – غائم جزئي بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

‎الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

‎ البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً نهاراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

‎الأحد

‎الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية – غائم جزئي بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية الغربية.

‎الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

‎البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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