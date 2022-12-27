طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع سحب ركامية يصاحبها أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ويتخلله بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار نهاراً خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً.

و أوضح المركو - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً و يحدث المد الأول عند الساعة 16:06 و المد الثاني عند الساعة 06:18

و الجزر الأول عند الساعة 10:05 و الجزر الثاني عند الساعة 23:11.

و في بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 13:05 و المد الثاني عند الساعة 01:59

و الجزر الأول عند الساعة 19:18 و الجزر الثاني عند الساعة 08:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 19 90 40

دبي 23 19 85 45

الشارقة 23 17 85 40

عجمان 23 18 85 45

أم القيوين 23 18 85 45

رأس الخيمة 24 17 80 35

الفجيرة 24 18 85 45

العـين 24 15 80 40

ليوا 25 16 85 40

الرويس 22 16 90 45

السلع 21 14 90 40

دلـمـا 24 18 75 40

طنب الكبرى 22 18 80 40

طنب الصغرى 22 18 80 40

أبو موسى 22 18 80 40

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