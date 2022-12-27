"طرق دبي" تكرم أفضل الموردين والمستثمرين

المصدر: البيان

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كرم معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أفضل موردي ومستثمري الهيئة لعام 2021 من شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت بدعم جهود الهيئة في إنجاز مشاريع البنية التحتية ووسائل التنقل.

وحضر حفل التكريم، عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الهيئة وممثلي الشركات والمؤسسات التي تقدم خدماتها للهيئة والذين تم تكريمهم.

وأكد معاليه أن هيئة الطرق والمواصلات تعد من الجهات الحكومية السبّاقة والحريصة على وضع وتنفيذ خارطة طريق لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للسنوات الخمس المقبلة، كما تعتبر الهيئة من الجهات الداعمة باستمرار للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحرص دائماً على الاحتفاء بها سنوياً.

وأضاف أن تكريم الموردين والمستثمرين يأتي أيضاً انطلاقاً من الاستراتيجية الاستثمارية للهيئة والتي عززت علاقات التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وتنوع استثماراتها في خدمات البنية التحتية ووسائل التنقل ووفق نماذج أعمال مبتكرة.

وقال معاليه إن الهيئة، ومن منطلق هذا التكريم، تحرص على تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، باعتبارهم شركاء داعمين لجهودها في تنفيذ مشاريعها المختلفة، وكذلك تقديراً لجهود الشركات والمؤسسات التي قدمت أعمالاً متميزة ساهمت في تحقيق تطلعات وطموحات الهيئة.

الفائزون بالجوائز

وكرم معاليه الفائزين عن فئة الاستشارات الهندسية، حيث فازت بالمركز الأول شركة بارسونز اوفر سيز ليمتد فرع دبي، وبالمركز الثاني شركة آر تي سي لهندسة الطرق والمرور، وجاءت شركة اف تي آي كونسلتينج سوليوشنز ليمتد (فرع دبي) في المركز الثالث، وعن فئة أفضل شركة مقاولات فئة المشاريع الكبرى، فازت شركة النابودة للمقاولات بالمركز الأول وحّلت مجموعة بينونة الغربية للمقاولات العامة في المركز الثاني، وبن حنيف للأعمال الكهروميكانيكية، في المركز الثالث.

كما كرم معاليه الفائزين عن فئة أفضل شركة مقاولات فئة المشاريع الصغرى، حيث جاء في المركز الأول شركة القرو لمقاولات الطرق وفي المركز الثاني شركة اورتانا لتجارة الأنظمة المرورية الذكية، وجاءت شركة ايفاكو سيف للأعمال الفنية في المركز الثالث، كما فازت كيوليس M H I لإدارة القطارات وتشغيلها بفئة أفضل الشركات الكبرى لدعم فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعن فئة أفضل شركة ضمن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كرم معاليه شركة كروس كونيكت تكنولوجيز لفوزها بالمركز الأول، وجاءت شركة دانة الخليج لاستشارات السلامة في المركز الثاني، وشركة ذا كاترار لخدمات التموين الغذائي في المركز الثالث، وفازت شركة عسكرى لنقل الركاب بالسيارات الفخمة، وشركة ماي دبي عن فئة أفضل شركات المستثمرين.

وكرّم معاليه أيضاً الفائزين عن فئة الاستشارات الإدارية، حيث فاز بالمركز الأول شركة كي بي إم جي لوار غلف لميتد، وبالمركز الثاني شركة بروتيفيتي ممبر فيرم (ميدل إيست) المحدودة، وفازت شركة ايثوس للحلول المتكاملة فرع دبـي بالمركز الثالث، وفازت شركة رولتا ميدل ايست – منطقة حرة، والشركة المتحدة للحاسوب والاستشارات الإدارية بفئة أفضل شركة موردي السلع والخدمات، وعن فئة أفضل مؤسسة أو قطاع في الهيئة ساهم بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فازت مؤسسة المواصلات العامة بالمركز الأول وحّل قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في المركز الثاني، ومؤسسة المرور والطرق في المركز الثالث.



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