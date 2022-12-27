خالد بن محمد و ولي عهد الأردن يشهدان تمريناً عسكرياً تعبوياً مشتركاً بين البلدين

المصدر: وام

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شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم..تمريناً عسكرياً تعبوياً مشتركاً بين دولة الإمارات والأردن جرى في ميدان تدريب في أبوظبي.

ويهدف التمرين ــ الذي اشتمل على هجوم نهاري لسرية دبابات زايد " اللوكليرك " ــ إلى تنمية القدرات والمهارات القتالية للمشاركين..بجانب تأهيلهم وتدريبهم للعمل في مختلف الظروف والأوقات.

واستمع سموهما إلى إيجاز حول فعاليات التمرين الذي شمل العديد من التدريبات المشتركة منها التخطيط وآلية التنفيذ والتي أظهرت المهارات القتالية بجانب نوعية التدريب والتأهيل اللذين حظيت بهما القوات المشاركة إضافة إلى المستوى العالي من التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.

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