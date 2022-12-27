أجواء غائمة وسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استمرت اليوم حالة عدم الاستقرار الجوي على أغلب المناطق، ليكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، بينما استمرت الرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً، والبحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وهطلت أمطار غزيرة ومتوسطة على الشارقة في خورفكان ومليحة، وعلى جزيرة أبو الأبيض في أبوظبي وعلى شارع الإمارات وشارع محمد بن زايد باتجاه ام القيوين ومسافي، وكانت خفيفة إلى متوسطة على الشويب ولهباب والليسيلي في دبي، ومتوسطة على طريف وجسيورة بمنطقة الظفرة

وكانت غزيرة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في عجمان، كما سقطت أمطار خفيفة على الشوامخ ومدينة الشيخ شخبوط والمصفح في أبوظبي وكانت متوسطة في دبا الحصن بالشارقة وخور خوير برأس الخيمة .

وسجلت اليوم أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 6.9 درجة مئوية عند الساعة الخامسة والنصف صباحا، وسجلت أعلى درجة في وتييد بمنطقة الظفرة بواقع 31.1 درجة مئوية عند الساعة الثالثة والربع عصرا بتوقيت الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الطقس يوم غد "الأربعاء" غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، يتخلله بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار نهاراً خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً قد

تصل سرعتها إلى 55 كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

ويوم "الخميس" تخف الحالة الجوية تدريجيا ليصبح الطقس غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية والجزر، ويكون رطب ليلا وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتقل سرعتها إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب يصبح متوسط الموج صباح الجمعة في الخليج العربي ومضطرب صباحاً يصبح متوسط الى خفيف الموج في بحر.

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