المصدر: البيان

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نظمت جلال وكراوي للاستشارات الإدارية بالتعاون مع قسم الصحة الذهنية في مستشفى الجرجاش ورشة عمل لأعضاء فريق التسويق في مؤسسة دبي للإعلام في إطار سلسلة من الورشات التي تهدف لزيادة الإنتاجية الذهنية للموظفين مع تخفيض مستويات التوتر وتحسين الصحة الذهنية.

وخلال الورشة تعرف الحضور على عدد من الأساليب التي تهدف إلى إنتاج أفكار مبتكرة وحلول إبداعية وتحسين جودة الانتاجية و غزارتها - كل ذلك مع الحفاظ على مستويات متدنية للتوتر.

كما تعرف فريق العمل على أساليب وأدوات لإدارة التوتر والحفاظ على الصحة الذهنية من خلال منظومة من التدريبات الذهنية والجسدية.

وقال عاصم جلال، الشريك المؤسس لجلال كراوي للاستشارات الإدارية إن ضغط العمل والتوتر يمكن إدارته من خلال عدد من الأساليب العلمية حتى لا يؤثر سلباً على جودة وغزارة الأداء من ناحية والابتكار والإبداع من ناحية أخرى.

ومن جانبها أكدت جولنييت شادها رئيسة وحدة الصحة الذهنية في مستشفى الجرجاش أن الجائحة والعمل من المنزل والتوترات السياسية والاقتصادية العالمية أثرت سلباً وبقوة على الصحة الذهنية للملايين.

كما أثنت جولنييت على جهود عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في العناية بالعاملين لتجنيبهم مخاطر قد تؤدي إلى تدني الصحة الذهنية على المديين القصير والطويل.

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