شرطة الشارقة تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية الماطرة

المصدر: الشارقة- البيان

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أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزية عناصرها الأمنية على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية الماطرة، التي تشهدها الدولة حالياً؛ مهيبة بجميع أفراد الجمهور إلى الأخذ بالإرشادات والتوجيهات الأمنية حفاظاً على السلامة العامة.

دوريات مرورية

وعملت القيادة العامة لشرطة الشارقة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية المتمثلة في توزيع الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية وفقا لمقتضيات الحالة الجوية والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في تعزيز السلامة المرورية على الطرق.

وتهيب شرطة الشارقة بأفراد الجمهور، بالتعامل مع الظروف الجوية بمنتهى المسؤولية وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية والسيول وتجمع المياه، وترك مسافة كافية بين المركبات ، وعدم الانشغال بغير الطريق تجنباً لوقوع الحوادث ، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن أي حوادث عبر رقم البلاغات الطارئة ‏999.

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