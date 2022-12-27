أمطار الخير تواصل هطولها اليوم وانخفاض في درجات الحرارة

المصدر: البيان

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تأثرت مناطق متفرقة من الدولة منذ أمس الاثنين بهطول أمطار متفاوتة الشدة نتيجة تأثر الإمارات بحالة عدم استقرار جوي.

وهطلت الأمطار على إمارة دبي وأبوظبي والشارقة ومناطق متفرقة من الدولة. كما هطلت أمطار خفيفة في أم القيوين وعجمان وغيرها، صاحبها برق ورعد وانخفاض ملموس في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات تقريباً وفقاً للمركز الوطني للأرصاد.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد فإن الحالة الجوية الماطرة ستستمر اليوم، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع ظهور بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً.

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