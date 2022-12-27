محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس إنغولا علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية إنغولا الصديقة، أمس، خلال اتصال هاتفي، مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات وإنغولا وسبل تنميته ودفعه إلى الأمام بما يخدم تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين ويوسع قاعدة مصالحهما المشتركة.

من جهة أخرى منح صاحب السمو رئيس الدولة، جاسلين كوينتانا سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها في دولة الإمارات، والتي أسهمت في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيزها في شتى المجالات.

وقلد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، كوينتانا الوسام خلال استقباله لها في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، وأكد معاليه خلال اللقاء حرص الإمارات على تعزيز العلاقات مع الفلبين في مختلف المجالات، مثمناً دور السفيرة في الدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال سنوات عملها لدى الدولة، وقدم لها الشكر على ما بذلته من جهود، معرباً عن أمنياته لها التوفيق والنجاح.

رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيس إنغولا علاقات التعاون بين البلدين

رئيس الدولة يمنح سفيرة الفلبين وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

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