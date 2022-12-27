بلدية أبوظبي تحصد المركز الثالث بجائزة التميز والإبداع الهندسي

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصدت بلدية مدينة أبوظبي المركز الثالث ضمن جائزة «التميز والإبداع الهندسي»، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة الذي أقيم مؤخراً في مقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

تفوق

وضمن هذا الإطار حصل كل من: المهندس أحمد محفوظ باعبيد على المركز الثالث لفئة (المهندس المتميز)، كما حصل المهندس خليفة عبدالله القمزي من قطاع البنية التحتية وأصول البلدية ببلدية مدينة أبوظبي على المركز الثالث لفئة (مهندس المستقبل).

وجاءت مشاركة البلدية في مسابقات الجائزة من منطلق الارتقاء بكفاءات وقدرات الكوادر المواطنة المؤهلة والمتميزة، ومواصلة العطاء والتميز كنهج مؤسسي أصيل يهدف للارتقاء بالأداء للوصول إلى مواقع ريادية في مختلف المجالات والمشاركة في الجوائز العالمية والمحلية.

ثناء

من جانبه، أثنى سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي على المهندسين اللذين نالا باستحقاق جائزة التميز والإبداع الهندسي، مؤكداً أن الكوادر المواطنة المؤهلة والمدربة والقادرة على الإبداع تشكل ذخيرة ومنهلاً غنياً لطرح وتقديم المزيد من الأفكار الإبداعية في المجالات الهندسية، والتي من شأنها تعزيز منظومة البنية التحتية، وإكسابها الطابع الإبداعي والجمالي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وهذه هي السمة المميزة التي تميز أبوظبي كونها من ضمن أجمل وأرقى مدن العالم والعواصم الرائدة والأنجح في التنمية الشاملة.

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