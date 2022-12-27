مكتب الذكاء الاصطناعي و«سامسونج» ينظمان «برنامج الابتكار»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة الإمارات، والبرنامج الوطني للمبرمجين، عن التعاون مع شركة «سامسونج جلف» للإلكترونيات على إطلاق نسخة جديدة من دورة تعليم تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدولة، «برنامج سامسونج للابتكار» والتي تُعد جزءاً من برنامج سامسونج المجتمعي العالمي Samsung Innovation Campus، في مبادرة هادفة لدعم جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031.

وستوفر الدورة التي تُنظم تحت شعار «معاً من أجل الغد! تمكين المواهب الشابة» وتمتد 3 أشهر، منصة مثالية للمشاركين الذين يتمتعون بخلفية معرفية في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، لتوسيع معارفهم في مجال تعلم الآلة واكتساب مهارات وخبرات جديدة عن أساسات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات ذات الصلة.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة الإمارات تتبنى البرامج والمبادرات التي تمكن الطاقات الشابة وتحقق أهداف الاستراتيجية الطموحة للدولة، في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التحول الشامل في المجالات التكنولوجية، والاستفادة منها في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي.

وقال عمر سلطان العلماء: إن هذه المبادرة ستسهم في تمكين الشباب من اكتساب مهارات وخبرات جديدة تدعم تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس ومشاريع مستقبلية رائدة.

جودة حياة

من جهته، قال دوهي لي رئيس سامسونج جلف للإلكترونيات: «تحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ثورة في عالمنا المعاصر وتتمتع بإمكانات كبيرة للارتقاء بجودة حياة الناس والمجتمعات. ويتطلب تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التركيز على تمكين الشباب ورفدهم بالأدوات والقدرات اللازمة التي تساعدهم على الشروع في مسارات وظيفية ناجحة في مجالات وقطاعات الأعمال التي يختارونها».

اطلاع

وبحلول نهاية البرنامج، سيكون الطلاب قادرين على تكوين معرفة جيدة عن الأساس الإحصائي والرياضي لتعلم الآلة، إضافة إلى التعرف إلى فوائد لغة «بايثون» البرمجية والمكتبات المستخدمة في خوارزميات التعلم الآلي، وتطبيق هذه الخوارزميات على مجموعات البيانات الحقيقية، فضلاً على تعلم كيفية بناء المشاريع في أثناء متابعة دورة حياة علوم البيانات.

ويمكن للمهتمين باكتساب مهارات وخبرات متنوعة تدعم مستقبلهم المهني التسجيل في الدورة التعليمية الجديدة قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 2 يناير 2023، ويشترط في المتقدم أن يكون قد أتم دورة تدريبية في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات على مستوى المدرسة الثانوية أو التعليم العالي، وكذلك الكفاءة في مجالات الجبر الخطي وأساسات البرمجة وحساب التفاضل والتكامل ونظرية الاحتمالات. كما يمكن للمهتمين التعرف إلى المزيد من المعلومات عن برنامج سامسونج للابتكار والتسجيل في دورة تعليم تقنيات الذكاء الاصطناعي، في الموقع الإلكتروني

https:/‏/‏www.samsung.com/‏ae/‏innovation-campus

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