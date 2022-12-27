المعسكر الشتوي لـ«الإمارات للتنمية الاجتماعية» يعزز مهارات الطلبة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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أكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، نجاح المعسكر الشتوي الثاني لعام 2022، في دورته الثانية تحت شعار «متعة ومرح وسعادة وفرح»، في استقطاب 47 طالباً وطالبة، من الفئة العمرية من 9 وحتى 13 عاماً، وذلك ضمن برامج علمية وعملية وترفيهية، خلال الفترة من 21 إلى 30 ديسمبر.

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وأشار إلى أن الجمعية حرصت على استحداث المعسكر الشتوي لطلاب المدارس، وذلك بالتزامن مع إجازة الفصل الدراسي الأول، لاستثمار طاقات الطلبة المشاركين، واكتشاف المتميزين منهم، إلى جانب تمكينهم من العمل بروح الفريق، وضمان الحصول على عطلة شتوية ممتعة، من خلال تقديم العديد من الفعاليات وورش العمل، التي يتم عقدها بشكل حضوري.

وأضاف: تتنوع الدورات التدريبية في المعسكر الشتوي التي تتضمن 13 ورشة متنوعة بين المجال التعليمي والترفيهي كالحساب الذهني واستشراف المستقبل وورش الروبوت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والزيارات التثقيفية إلى الدفاع المدني ومتحف رأس الخيمة، وأنشطة رياضية مختلفة ككرة القدم والتايكواند، وحملة لتنظيف حديقة جمعية الإمارات وبالتزامن مع الأجواء الشتوية فقد تم تنظيم ورشة تصوير الطبيعة في الأجواء الخارجية، وتم التركيز على إنماء الولاء والانتماء للطلبة عن طريق محاضرة ومسابقات في دليل مواطنة الإيجابية التابع لجمعية الإمارات، وتم عرض الفيلم الإماراتي «معركة طنب» وسيكون لدينا رحلات إلى أيقونات وطنية في الدولة.

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