تجديد بطاقة أصحاب الهمم وإيصالها دون الحاجة إلى تقديم طلب

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أتاحت وزارة تنمية المجتمع خدمة التجديد التلقائي لبطاقة أصحاب الهمم فور انتهاء صلاحيتها، وإيصالها إلى المنزل دون الحاجة إلى تقديم طلب، وأظهر موقع الوزارة الإلكتروني تقدم 5706 مستخدمين للاستفادة من البطاقة التي تغطي 11 فئة معتمدة على مستوى الدولة وفقاً للتصنيف الوطني وتشمل: الإعاقات الجسدية، البصرية، التوحد، الإعاقة الذهنية، السمعية، صعوبات التعلم المحددة، السمعية البصرية، النفسية المتعددة، قصور الانتباه والنشاط الزائد والتواصل.

وتعتبر بطاقة أصحاب الهمم بطاقة شخصية تمنحها وزارة تنمية المجتمع للأشخاص من أصحاب الهمم وتعتبر مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من ذوي الإعاقة.

وأوضحت وزارة تنمية المجتمع أن هناك عدداً من الشروط والضوابط لاستحقاق بطاقة أصحاب الهمم، وتشمل: أن يكون الشخص من مواطني الدولة أو المقيمين فيها إقامة قانونية. وأن يتم تشخيصه من قبل جهة طبية أو نفسية رسمية، معتمدة. وأن يتم توفير التقارير التي تثبت وجود الإعاقة من حيث نوعها وشدتها والأدوات أو المعينات المساعدة التي يلزم استخدامها. وأن يكون المتقدم من أصحاب الهمم من ذوي الفئات الـ11 المحددة.

خطوات

وحددت الوزارة خطوات ميسرة للاستفادة من الخدمة تبدأ بتقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، وفور استلام الطلب من قبل الفريق المختص تقوم لجنة التشخيص بالتحقق من التقرير الطبي وإصدار البطاقة على ضوء ذلك.

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