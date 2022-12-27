شرطة أبوظبي تتلقى اقتراحات المتعاملين لتطوير الخدمات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وإسعادهم، وتحقيق رفاهية المجتمع بالعمل المستمر والتدريب ونشر الجودة والتميز المؤسسي وتعزيز ثقافة الولاء مشيداً بالتعاون مع الشركاء بما يعزز الصورة الحضارية لشرطة أبوظبي.

وكان مدير قطاع الأمن الجنائي اطلع على الخطط التطويرية وسير العمل في مركز شرطة المربعة بمدينة العين، والتقى الجمهور واستمع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي يواجهونها من الخدمات بالإضافة إلى احتياجاتهم وتوقعاتهم وتطلعاتهم من شرطة أبوظبي واقتراحاتهم في الخدمات المقدمة لهم، وشارك في إنجاز معاملات المتعاملين ضمن مبادرة في الميدان فاستقبل عدداً منهم ووجههم إلى مكاتب تقديم الخدمة المطلوبة، مشاركاً لهم تجربتهم الخدمية للوقوف على احتياجاتهم وتوقعاتهم من خدمات مركز الشرطة المقدمة لهم.

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